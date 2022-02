Unprefixes vendor prefixes in legacy CSS.

Though, please use autoprefixer as part of your build process to ensure proper browser support.

Installation

npm install --save postcss-unprefix

Usage

var postcss = require ( "gulp-html-postcss" ); var unprefix = require ( "postcss-unprefix" ); var autoprefixer = require ( "autoprefixer" ); gulp.task( "clear-css" , function ( ) { var processors = [ unprefix, autoprefixer, ]; return gulp.src( "./src/**/*.css" ) .pipe(postcss(processors)) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

Input

.flex { display : -webkit-flex; display : -moz-flex; -webkit-flex : 1 ; }

Output