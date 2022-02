PostCSS plugin which generates rem or em when required

Usage

Conversion from pixels into em or rem, depending on wrapper of value.

// input .title { margin : rem (-10px 8px); padding : 15px ; font-size : rem (14px); line-height : rem (20); } // output .title { margin : - 0.625rem 0.5rem ; padding : 15px ; font-size : 0.88rem ; line-height : 1.25rem ; }

postcss([ require ( 'postcss-units' )({ size : 14 , fallback : false , precision : 2 }) ])

options

size

Type: Number

Default: 16

The body font size.

fallback

Type: Boolean

Default: false

Perform fallback rem for old browsers.

precision

Type: Number

Default: 3

Quantity of digits after decimal point for em and rem .

Use with gulp-postcss

var gulp = require ( 'gulp' ); var postcss = require ( 'gulp-postcss' ); var postcssUnits = require ( 'postcss-units' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { var processors = [ postcssUnits({ size : 14 }) ]; return gulp.src([ 'build/static/css/**/*.css' ]) .pipe(postcss(processors)) .pipe(gulp.dest( 'build/static/css' )); });

License

MIT © Maxim Gladkih