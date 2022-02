PostCSS Sassy Mixins

PostCSS plugin for sass-like mixins.

Installation

npm install postcss-sassy-mixins

Usage

var postcss = require ( 'postcss' ); var mixins = require ( 'postcss-sassy-mixins' ); var options = { }; var output = postcss() .use(mixins(options)) .process(css) .css;

@ mixin border-radius($radius) { -webkit-border-radius : $ radius ; -moz-border-radius : $ radius ; -ms-border-radius : $ radius ; border-radius : $ radius ; } .box { @include border-radius(10px); }

Turns into:

.box { -webkit-border-radius : 10px ; -moz-border-radius : 10px ; -ms-border-radius : 10px ; border-radius : 10px ; }

Options

mixins

Type: Object

Object of mixins. The mixin can either be a function or an object.

require ( 'postcss-mixins' )({ mixins : { clearfix : { '&::after' : { content : '""' , display : 'table' , clear : 'both' } }, color : function ( rule, color ) { rule.replaceWith({ prop : 'color' , value : color }); } } })

mixinsDir

Type: string|string[]

Autoload all mixins from one or more directories. The name of the mixin will be taken from file name.

require ( 'postcss-mixins' )({ mixinsDir : path.join(__dirname, 'mixins' ) }) module .exports = { '&::after' : { content : '""' , display : 'table' , clear : 'both' } }

mixinsFiles

Type: string|string[]

Similar to mixinsDir , except you provide glob syntax to target or not target specific files.

require ( 'postcss-mixins' )({ mixinsFiles : path.join(__dirname, 'mixins' , '!(*.spec.js)' ) })

silent

Type: boolean