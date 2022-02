PostCSS plugin to use rem units with optional pixel fallback. Based on sass-rem.

See also: startijenn-rem, vanilla JavaScript version.

Example

Input

.demo { font-size : rem( 24px ); padding : rem( 5px 10px ); margin : rem( 10px 0.5rem ); border-bottom : rem( 1px solid black); box-shadow : rem( 0 0 2px #ccc , inset 0 0 5px #eee ); text-shadow : rem( 1px 1px ) #eee , rem(- 1px ) 0 #eee ; }

Output

.demo { font-size : 1.5rem ; padding : 0.3125rem 0.625rem ; margin : 0.625rem 0.5rem ; border-bottom : 0.0625rem solid black; box-shadow : 0 0 0.125rem #ccc , inset 0 0 0.3125rem #eee ; text-shadow : 0.0625rem 0.0625rem #eee , - 0.0625rem 0 #eee ; }

Options

With baseline to 10 ( html { font-size: 62.5%; } ) and fallback to true :

.demo { font-size : 24px ; font-size : 2.4rem ; padding : 5px 10px ; padding : 0.5rem 1rem ; margin : 10px 5px ; margin : 1rem 0.5rem ; border-bottom : 1px solid black; border-bottom : 0.1rem solid black; box-shadow : 0 0 2px #ccc , inset 0 0 5px #eee ; box-shadow : 0 0 0.2rem #ccc , inset 0 0 0.5rem #eee ; text-shadow : 1px 1px #eee , - 1px 0 #eee ; text-shadow : 0.1rem 0.1rem #eee , - 0.1rem 0 #eee ; }

With convert to px (for a lt-ie9 only stylesheet for example):

.demo { font-size : 24px ; padding : 5px 10px ; margin : 10px 8px ; border-bottom : 1px solid black; box-shadow : 0 0 2px #ccc , inset 0 0 5px #eee ; text-shadow : 1px 1px #eee , - 1px 0 #eee ; }

Usage

Install with npm i postcss-rem and use with PostCSS:

postcss([ require ( "postcss-rem" )]);

Example with custom options:

postcss([ require ( "postcss-rem" )({ name : "to-rem" , baseline : 10 , fallback : true , precision : 6 , }), ]);

See PostCSS docs for examples for your environment.