This is a postcss plugin of px2rem.

Usage

Node

var postcss = require ( 'postcss' ); var px2rem = require ( 'postcss-px2rem' ); var originCssText = '...' ; var newCssText = postcss(). use ( px2rem ({ remUnit : 64})). process ( originCssText ). css ;

Please see px2rem for more information about the features and usage of px2rem.

Gulp

npm install gulp-postcss

var gulp = require ( 'gulp' ); var postcss = require ( 'gulp-postcss' ); var px2rem = require ( 'postcss-px2rem' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { var processors = [px2rem({ remUnit : 75 })]; return gulp.src( './src/*.css' ) .pipe(postcss(processors)) .pipe(gulp.dest( './dest' )); });

Webpack

npm install postcss-loader

var px2rem = require ( 'postcss-px2rem' ); module .exports = { module : { loaders: [ { test: /\.css$/ , loader: "style-loader!css-loader!postcss-loader" } ] }, postcss: function ( ) { return [px2rem({remUnit: 75 })]; } }

Grunt

npm install grunt-postcss

module .exports = function ( grunt ) { grunt.initConfig({ postcss : { options : { processors : [ px2rem({ remUnit : 75 }) ] }, dist : { src : 'src/*.css' , dest : 'build' } } }); grunt.loadNpmTasks( 'grunt-postcss' ); grunt.registerTask( 'default' , [ 'postcss' ]); }

Change Log

Deps: px2rem@~0.5.0 Support Animation keyframes (no /*px*/ comment).



Deps: postcss@^5.0.0

Deps: px2rem@~0.4.0 The generated [data-dpr] rules follow the origin rule, no longer placed at the end of the whole style sheet. Optimize 0px, do not generate 3 [data-dpr] rules.



Do not extend current root node.

Fix bug while working with webpack loader.

First release.

License

MIT