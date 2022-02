postcss helper for pseudo element colons, it handles double -> single and single -> double.

Usage

Double to Single (default)

var pe = require ( 'postcss-pseudoelements' ); var postcss = require ( 'postcss' ); var options = { single : true , selectors : [ 'before' , 'after' , 'first-letter' , 'first-line' ], }; var processor = postcss(pe(options)); console .log(processor.process( 'a:before {}' ).css) console .log(processor.process( 'a::before {}' ).css)

Single to Double

var pe = require ( 'postcss-pseudoelements' ); var postcss = require ( 'postcss' ); var options = { single : false , selectors : [ 'before' , 'after' , 'first-letter' , 'first-line' ], }; var processor = postcss(pe(options)); console .log(processor.process( 'a:before {}' ).css) console .log(processor.process( 'a::before {}' ).css)

Options

single : Boolean

true (default) if you want to move from double colon to colon for backwards compatibility

(default) if you want to move from double colon to colon for backwards compatibility false if you need double colons

selectors : Array of pseudo-element selectors to rewrite with single and double colons. Note that these values will be used in a regexp without escaping. Defaults to ['before','after','first-letter','first-line']

example selectors:

var options = { selectors: [ 'hover' , 'focus' , 'active' , 'after' , 'ms-expand' , 'not' , 'first-child' , 'last-child' ], };

Defaults