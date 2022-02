PostCSS Position

PostCSS plugin that adds shorthand attributes to position declarations.

Part of Rucksack - CSS Superpowers

Input

.foo { position : absolute 10px 0 ; } .bar { position : fixed 0 ; } .baz { position : relative 30% auto 0 ; } .fab { position : absolute 10px 0 20px 30px ; }

Output

.foo { position : absolute; top : 10px ; right : 0 ; bottom : 10px ; left : 0 ; } .bar { position : fixed; top : 0 ; right : 0 ; bottom : 0 ; left : 0 ; } .baz { position : relative; top : 30% ; right : auto; bottom : 0 ; left : auto; } .fab { position : absolute; top : 10px ; right : 0 ; bottom : 20px ; left : 30px ; }

Usage

postcss([ require ( 'postcss-position' ) ])

See PostCSS docs for examples for your environment.

MIT © Sean King