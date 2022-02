PostCSS Opacity

PostCSS plugin that adds support for legacy browser opacity alternatives.

Example

postcss([ require ( 'postcss-opacity' ) ])

.foo { opacity : . 5 ; }

.foo { -ms-filter : "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=50)" ; opacity : . 5 ; }

Legacy

Support for IE 5-7, Safari 1.X, Netscape

postcss([ require ( 'postcss-opacity' )({ legacy : true }) ])

.foo { opacity : . 5 ; }

.foo { -ms-filter : "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=50)" ; filter : alpha (opacity=50); -moz-opacity : . 5 ; -khtml-opacity : . 5 ; opacity : . 5 ; }

See PostCSS docs for examples for your environment.