PostCSS Wxss

PostCSS plugin for wxss.

专门为 wxss 格式化处理的的一个 postcss 插件,特别是在做 css 转 wxss 的时候好用到爆。

实现的功能

清理 wxss 不支持的选择器。

清理 wxss 不支持的注释。

转换 rem 单位到 rpx。

转换 Web 的标签选择器到小程序的 class 选择器。

style scoped(postcss插件部分)。

* { margin : 100px } view { width : 50 rpx; } .container { width : 7.5rem ; font-size : . 24rem } div { width : 50 rpx; } ul li { width : 50 rpx; } body { width : 50 rpx; }

view { width : 50 rpx; } .container { width : 50 rpx; font-size : 24.4 rpx } ._div { width : 50 rpx; } ._ul ._li { width : 50 rpx; } page { width : 50 rpx; }

Usage

postcss([ require ( 'postcss-mpvue-wxss' ) ])

or use .postcssrc.js

const optopns = {} module . exports = { "plugins" : { "postcss-mpvue-wxss" : optopns } }

with options:

const replaceTagSelectorMap = require ( 'postcss-mpvue-wxss/lib/wxmlTagMap' ) const optopns = { cleanSelector : [ '*' ], remToRpx : 100 , replaceTagSelector : Object .assign(replaceTagSelectorMap, { '*' : 'view, text' }) }

更多详细文档请查阅 postcss-mpvue-wxss。

bug 或者交流建议等请反馈到 mpvue/issues。

See PostCSS docs for examples for your environment.