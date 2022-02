PostCSS plugin for css modules to local-scope classes and ids

Usage

postcss([ require ( 'postcss-icss-selectors' )(options) ])

See PostCSS docs for examples for your environment.

Options

mode

local by default or global

In local mode

.foo { ... } .file__foo---h63h { ... } .foo .bar { ... } .file__foo----h63h .file__bar----h63h { ... } :global .foo .bar { ... } .foo .bar { ... } .foo :global .bar { ... } .file__foo----h63h .bar { ... } :global(.foo) .bar { ... } .foo .file__bar----h63h { ... } .foo :global(.bar) { ... } .file__foo----h63h .bar { ... } .foo :global(.bar) .baz { ... } .file__foo----h63h .bar .file__baz----h63h { ... } .foo :global(.bar) .baz { ... } .file__foo----h63h .bar .file__baz----h63h { ... }

In global mode

.foo { ... } .foo { ... } .foo .bar { ... } .foo .bar { ... } :local .foo :global .bar { ... } .file__foo----h63h .bar { ... } .foo :local .bar { ... } .foo .file__foo----h63h { ... } :local(.foo) .bar { ... } .file__foo----h63h .bar { ... } .foo :local(.bar) { ... } .foo .file__bar----h63h { ... }

Converts every new local name in #id or .class defintion to global alias. By default returns [name]__[local]---[hash:base64:5] .

Messages

postcss-icss-selectors passes result.messages for each local-scoped class or id

{ plugin : 'postcss-icss-selectors' , type : 'icss-scoped' , name : string, value : string }

License

MIT © Mark Dalgleish and Bogdan Chadkin, 2015