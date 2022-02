PostCSS HexRGBA

PostCSS plugin that adds shorthand hex methods to rgba() values.

Part of Rucksack - CSS Superpowers

Input

.foo { color : rgba (#0fab53, 0.8) } .bar { background : linear-gradient (rgba(#fff, .1), rgba (#fff, .2)); }

Output

.foo { color : rgba (15,171,83, 0.8) } .bar { background : linear-gradient (rgba(255,255,255, .1), rgba (255,255,255, .2)); }

Usage

postcss([ require ( 'postcss-hexrgba' ) ])

See PostCSS docs for examples for your environment.

MIT © Sean King