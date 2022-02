PostCSS Flexibility

PostCSS plugin for Flexibility.

.foo { display : flex; }

will be processed to:

.foo { -js-display : flex; display : flex; }

Installation

$ npm install --save-dev postcss postcss-flexibility

Usage

postcss([ require ( 'postcss-flexibility' ) ])

See PostCSS docs for examples for your environment.

Excluding rules

You can exclude rule from transformation by adding /* flexibility-disable */ comment.

.foo { display : flex; }

will be processed to:

.foo { display : flex; }

License

MIT © Valentin Semirulnik