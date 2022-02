PostCSS plugin for transforming min/max-width/height media queries to ems.

Install

npm install postcss postcss-em-media-query --save

Usage

import postcss from 'postcss' ; import emMediaQuery from 'postcss-em-media-query' ; postcss([ emMediaQuery({ }) ]);

@ media screen and (min-width: 600px ) and (max-width: 739px ) { .foo { color : red; } } @ media screen and (min-width: 37.5em ) and (max-width: 46.1875em ) { .foo { color : red; } }

Options

precision

Type: Integer

Default: 5

Rounding precision for values.

License

MIT © Ivan Nikolić