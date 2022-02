PostCSS plugin that enables @if statements in your CSS.

Installation

npm install postcss-conditionals

Usage

var fs = require ( 'fs' ); var postcss = require ( 'postcss' ); var conditionals = require ( 'postcss-conditionals' ); var css = fs.readFileSync( 'input.css' , 'utf8' ); var output = postcss() .use(conditionals) .process(css) .css;

Using this input.css :

.foo { @if 3 < 5 { background : green; } @ else { background : blue ; } }

you will get:

.foo { background : green; }

Also works well with postcss-simple-vars:

$ type : monster ; p { @if $type == ocean { color : blue; } @ else if $type == matador { color : red ; } @ else if $type == monster { color : green ; } @ else { color : black ; } }

and with postcss-for:

@ for $i from 1 to 3 { .b- $ i { width : $i px; @if $i == 2 { color : green; } } }

Development