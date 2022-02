⚠️ Repo no longer actively maintained

Please look to postcss-prefixer or postcss-slds-prefix for similar functionallity in active repos.

A PostCSS plugin to prefix/namespace classes.

Avoid collisions with other libraries/stylesheets by prefixing your components with a namespace.

Example input

.Component { } .Component--modifier { } .Component-descendent { }

Example output classPrefix('pfx-')

.pfx-Component { } .pfx-Component--modifier { } .pfx-Component-descendent { }

Installation

npm install postcss- class - prefix

Usage

var fs = require ( 'fs' ); var postcss = require ( 'postcss' ); var classPrfx = require ( 'postcss-class-prefix' ); var css = fs.readFileSync( 'css/my-file.css' , 'utf8' ).toString(); var out = postcss() .use(classPrfx( 'my-prefix-' )) .process(css);

Using the ignore option

var fs = require ( 'fs' ); var postcss = require ( 'postcss' ); var classPrfx = require ( 'postcss-class-prefix' ); var css = fs.readFileSync( 'css/my-file.css' , 'utf8' ).toString(); var out = postcss() .use(classPrfx( 'my-prefix-' , { ignore : [ /ng-/ , 'some-class-to-ignore' ]})) .process(css);

License

MIT

Acknowledgements