PostCSS Aspect Ratio Mini

A PostCSS plugin to fix an element's dimensions to an aspect ratio.

There is already a standard aspect-ratio in the CSS specification, and Chrome has experimental support. So it is recommended to use / to separate values, the next version may deprecate : separator.

Install

npm i postcss-aspect-ratio-mini --save

Usage

var postcss = require ( 'postcss' ) var output = postcss() .use( require ( 'postcss-aspect-ratio-mini' )) .process( require ( 'fs' ).readFileSync( 'input.css' , 'utf8' )) .css

Example

A simple example using the custom ratio value 16 / 9 .

Input

.aspect-box { position : relative; } .aspect-box { aspect-ratio : 16 / 9 ; } .aspect-box2 { aspect-ratio : 0.1 / 0.3 ; }

Output

.aspect-box { position : relative; } .aspect-box :before { padding-top : 56.25% ; } .aspect-box2 :before { padding-top : 300% ; }

Test