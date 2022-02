PostCSS Alias

PostCSS plugin that lets you create custom aliases for CSS properties with an @alias rule.

Part of Rucksack - CSS Superpowers.

Input

@ alias { fs : font-size ; bg : background ; } .aliased { fs : 16px ; bg : white; }

Output

.aliased { font-size : 16px ; background : white; }

Note: Aliases in property values (eg: transition: bg 200ms ) are not supported

Usage

postcss([ require ( 'postcss-alias' ) ])

See PostCSS docs for examples for your environment.

MIT © Sean King