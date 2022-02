Runs 🏃 npm install/script post merge/rebase and when package.json or package-lock.json changes.

Install

npm install post-merge-install --save-dev

or globally as

npm install -g post-merge-install

Prerequisite

Usage

npx husky add .husky/post-merge 'post-merge-install "yarn install"' npx husky add .husky/post-rebase 'post-merge-install "bolt install"'

Custom script

post-merge-install can be used with custom scripts as well.

post-merge-install 'yarn install' post-merge-install 'lerna' 'bootstrap'

Options

Flag Description Details --prompt Enables a confirmation prompt before installing packages if change in package.json or package-lock.json/yarn.lock is detected. By default post-merge-install automatically installs dependencies if a change is detected. Adding this flag enables a confirmation prompt asking if an npm install/script should be run.

Alias

You can also use the alias pmi instead of post-merge-install

Contributors ✨

Thanks goes to these wonderful people (emoji key):

This project follows the all-contributors specification. Contributions of any kind welcome!