Poll Until Promise

Wait until the executed promise resolved to a true value, Execute it every x milliseconds and stop after y milliseconds.

Install

npm install poll-until-promise

Usage

Fetching data

const { waitFor } = require ( 'poll-until-promise' ); waitFor( () => fetch( '/get-data' ), { interval : 100 }) .then( value => console .log( 'Yey' , value)) .catch( err => console .error(err));

Using async

import { waitFor } from 'poll-until-promise' ; async function waitForDomElement ( cssSelector = 'div' ) { try { const element = await waitFor( () => { const element = window .document.querySelector(cssSelector); if (!element) throw new Error ( `failed to find element: ${cssSelector} ` ); return element; }, { timeout : 60 _000 }); return element; } catch (e) { console .error( 'faled to find dom element:' , e); throw e; } } async function retryFetch ( path = '/get-data' ) { try { const data = await waitFor( async () => { const res = await fetch(path); return res.json(); }, { timeout : 60 _000, interval : 1000 }); } catch (e) { console .error( 'faled to fetch:' , e); throw e; } }

Waiting for something to be successful

const { waitFor } = require ( 'poll-until-promise' ); waitFor( () => { if ( Math .random() >= 0.5 ) { throw new Error ( 'try again' ); } else { console .log( 'all good' ) } }) .then( () => console .log( 'Yey' )) .catch( err => console .error(err));

Using the class

const { PollUntil } = require ( 'poll-until-promise' ); const later = Date .now() + 1000 ; let pollUntilPromise = new PollUntil(); pollUntilPromise .stopAfter( 2 * 1000 ) .tryEvery( 100 ) .execute( () => { return new Promise ( ( resolve, reject ) => { if (+ Date .now() >= later) { return resolve( true ); } reject( false ); }) }) .then( value => console .log( 'Yey' , value)) .catch( err => console .error(err));

Options

const options = { interval : 100 , backoffFactor : 1 , timeout : 1000 , stopOnFailure : false , verbose : false , message : 'Waiting for time to pass :)' , }; let pollUntilPromise = new PollUntil(options);

Methods

isResolved

pollUntilPromise.isResolved()

isWaiting

pollUntilPromise.isWaiting()

getPromise

pollUntilPromise.getPromise().then( () => console .log( 'OMG' ))

Static Function