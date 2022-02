Test whether a point is inside a triangle, using barycentric coordinates and this algorithm from BlackPawn.

var inside = require ( 'point-in-triangle' ) var triangle = [ [ 25 , 10 ], [ 100 , 250 ], [ 40 , 40 ] ] console .log(inside([ 25 , 25 ], triangle))

Usage

Returns true if the point [x, y] is inside the triangle [ [x1,y1], [x2,y2], [x3,y3] ] , false otherwise.

License

MIT, see LICENSE.md for details.