pngout optimizes the size of PNG files losslessly

You probably want imagemin-pngout instead.

Install

$ npm install

Usage

import {execFile} from 'node:child_process' ; import pngout from 'pngout-bin' ; execFile(pngout, [ 'input.png' , 'output.png' , '-s0' , '-k0' , '-f0' ], error => { console .log( 'Image minified!' ); });

CLI

pngout -- help

License

MIT © Imagemin