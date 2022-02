Extract the data chunks from a PNG file.

Useful for reading the metadata of a PNG image, or as the base of a more complete PNG parser.

Usage

chunks = extract(data)

Takes the raw image file data as a Uint8Array or Node.js Buffer , and returns an array of chunks. Each chunk has a name and data buffer:

[ { name : 'IHDR' , data : Uint8Array ([...]) }, { name : 'IDAT' , data : Uint8Array ([...]) }, { name : 'IDAT' , data : Uint8Array ([...]) }, { name : 'IDAT' , data : Uint8Array ([...]) }, { name : 'IDAT' , data : Uint8Array ([...]) }, { name : 'IEND' , data : Uint8Array ([]) } ]

License

MIT, see LICENSE.md for details.