Create or parse a PNG tEXt chunk for storing uncompressed text data in PNG images.

Can be used in combination with png-chunks-extract and png-chunks-encode for adding and reading custom metadata in PNG images.

Works in Node, or in the browser using browserify.

Usage

chunk = text.encode(key, value)

Returns a chunk object containing the metadata for a given key and value :

{ name : 'tEXt' , data : Uint8Array ([...]) }

const extract = require ( 'png-chunks-extract' ) const encode = require ( 'png-chunks-encode' ) const text = require ( 'png-chunk-text' ) const path = require ( 'path' ) const fs = require ( 'fs' ) const buffer = fs.readFileSync(path.join(__dirname, 'test.png' )) const chunks = extract(buffer) chunks.splice( -1 , 0 , text.encode( 'hello' , 'world' )) chunks.splice( -1 , 0 , text.encode( 'lorem' , 'ipsum' )) fs.writeFileSync( path.join(__dirname, 'test-out.png' ), new Buffer(encode(chunks)) )

data = text.decode(chunk)

Reads a Uint8Array or Node.js Buffer instance containing a tEXt PNG chunk's data and returns its keyword/text:

{ keyword : 'hello' , text : 'world' }

const extract = require ( 'png-chunks-extract' ) const text = require ( 'png-chunk-text' ) const path = require ( 'path' ) const fs = require ( 'fs' ) const buffer = fs.readFileSync(path.join(__dirname, 'test-out.png' )) const chunks = extract(buffer) const textChunks = chunks.filter( function ( chunk ) { return chunk.name === 'tEXt' }).map( function ( chunk ) { return text.decode(chunk.data) }) console .log(textChunks[ 0 ].keyword) console .log(textChunks[ 0 ].text) console .log(textChunks[ 1 ].keyword) console .log(textChunks[ 1 ].text)

License

MIT, see LICENSE.md for details.