Pluginstall

script to install Cordova plugins

Deprecation Notice

This repo is no longer under active development. For your Cordova plugin needs, please see

https://github.com/imhotep/plugman

Usage

pluginstall PLATFORM PROJECT- PATH PLUGIN- PATH

Example:

pluginstall android . ~ /plugins/ ChildBrowser

Development

git clone https://github.com/alunny/pluginstall.git cd pluginstall npm install npm test

Then go!

Supported Platforms

Android

iOS

www (copies plugin's www assets only, to PROJECT-PATH)

plugin.xml Format

see https://github.com/alunny/cordova-plugin-spec

Currently support the August 16 revision, more or less.

License

Apache