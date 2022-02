Error handling for Vinyl plugins.

Usage

var PluginError = require ( 'plugin-error' ); var err = new PluginError( 'test' , { message : 'something broke' }); var err = new PluginError({ plugin : 'test' , message : 'something broke' }); var err = new PluginError( 'test' , 'something broke' ); var err = new PluginError( 'test' , 'something broke' , { showStack : true }); var existingError = new Error ( 'OMG' ); var err = new PluginError( 'test' , existingError, { showStack : true });

API

new PluginError(pluginName, message[, options])

Error constructor that takes:

pluginName - a String that should be the module name of your plugin

- a that should be the module name of your plugin message - a String message or an existing Error object

- a message or an existing object options - an Object of your options

Behavior:

By default the stack will not be shown. Set options.showStack to true if you think the stack is important for your error.

to true if you think the stack is important for your error. If you pass an error object as the message the stack will be pulled from that, otherwise one will be created.

If you pass in a custom stack string you need to include the message along with that.

Error properties will be included in err.toString() , but may be omitted by including { showProperties: false } in the options.

License

MIT