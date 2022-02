Features

ability to load entire directories

add remote plugins (dnode)

Example

bootstrap.js

var plugin = require ( "plugin" ), express = require ( "express" ), plugin(express()). params({ http : { port : 8080 } }). require(__dirname + "/config.js" ). require(__dirname + "/someRoutes.js" ). load();

config.js

exports.plugin = function ( server, loader ) { server.listen(loader.params( "http.port" ) || 80 ); }

someRoutes.js

module .exports = function ( server ) { server.get( "/hello" , function ( req, res ) { res.end( "world!" ); }) }

Plugin API

loader .plugin(plugInto, ...)

Initializes the loader for local / remote plugins. plugInto is passed into the first parameter when calling .plugin() on each required module.

Extends the loader. This allows you to customize how modules are loaded into your sandbox.

require ( "plugin" )(). use( require ( "plugin-dnode" )). require( "dnode://localhost" ). load();

Get / set params

bootstrap.js

require ( "plugin" )(). params( "some.message" , 8080 ). require(__dirname + "/hello.js" ). load();

server.js

exports.plugin = function ( loader ) { console .log(loader.params( "some.message" )); }

path to the plugins

loader. require(__dirname + "/plugin.js" ). require(__dirname + "/someDirectory.js" ). require( "multiple" , "plugins" ). require( "dnode://localhost" ). load();

loads the required dependencies

Returns one loaded module based on the search query. Note that calling this method may load the given module if it hasn't already. Here's a real-world example:

bootstrap.js

require ( "plugin" )(). params( "http.port" , 8080 ). require(__dirname + "/server.js" ). require(__dirname + "/routes.js" ). load();

server.js

exports.isHttpServer = true ; exports.plugin = function ( loader ) { var server = express(); server.listen(loader.params( "http.port" )); return server; }

routes.js

exports.plugin = function ( loader ) { var server = loader.module( "server" ); server.get( "/hello" , function ( req, res ) { res.end( "hello world!" ); }) }

Also note that you can search based on attributes. Here's routes.js again:

exports.plugin = function ( loader ) { var server = loader.module({ isHttpServer : true }); }

Just like loader.module(search) , but returns multiple modules.

This is all the plugins combined, and it's set once everything's loaded.