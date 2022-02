回答下那些看见umy-ui的反应哈, 首先不要去看UI 两字 ,我们是想后续做更多组件。所以搞成了UI库。你完全可以按需引入库里面的表格组件,然后使用其他UI库的组件,都不会冲突。所以不要觉得是你在安装一个UI库,让你去使用一个UI库,并非如此!如果你只是想解决表格卡顿,你只需要关注umy-ui里面的表格组件!

安装方式 and 引入方式

npm方式安装

import plTable from 'pl-table' import 'pl-table/themes/index.css' import 'pl-table/themes/plTableStyle.css' Vue.use(plTable); new Vue({ el : '#app' , render : h => h(App) }); import { PlTable, PlTableColumn, PlxTableGrid, PlxTableColumn } from 'pl-table' ; export default { components : { PlTable, PlTableColumn }, }

CDN方式

<!--引入表格样式--> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/pl-table/themes/index.css"> <!--默认表格样式很丑 引入这个样式就可以好看啦--> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/pl-table/themes/plTableStyle.css"> <!-- import Vue --> <script src="https://unpkg.com/vue/dist/vue.js"></script> <script src="https://unpkg.com/pl-table/lib/index.js"></script> // 真实项目不建议你直接引入 <script src="https://unpkg.com/pl-table/lib/index.js"></script>这样去引如会直接下最新版本,如果你的项目打包发 // 布了,然后遇见pl-table大更新 你可能项目会报错。 // 推荐你这样引入: https://unpkg.com/pl-table@2.7.4/lib/index.js 加入版本号!

pl-table不使用use-virtual属性,整个表格功能性的东西都是element表格,除了样式 pl-table 开启use-virtual虚拟可以支持微小的合并行|列 如2列 2行,支持多级头 plx-table-grid同时虚拟不支持合并行|列,不支持多级头,非必要不推荐使用X + Y同时虚拟 pl-table开启use-virtual不支持展开行

https://github.com/livelyPeng/pl-table/wiki/pl-table-api

https://github.com/livelyPeng/pl-table/wiki/plx-table-grid-APi

更新日志

2.7.5

修改合计 新增属性 新增pl-table大数据树表格 重构代码 修改BUG

2.7.4

解决动态加载数据,当滚动条未在顶部时,加载的数据只显示3条 新增表格最大高度属性,max-height,你可以添加如此属性 优化表格 解决高度异步赋值,导致表格高度计算错误问题 解决缓存组件,不能记录之前滚动条的滚动距离 之前绑定表格数据是datas, 现在是data属性 添加分页组件 新增表格滚动底部方法 解决pagingScrollTopLeft方法的BUG 其他版本 . . .

