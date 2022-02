Get the version numbers of a package from the npm registry

Install

npm install pkg-versions

Usage

const pkgVersions = require ( 'pkg-versions' ); ( async ( ) => { console .log( await pkgVersions( 'ava' )); })();

API

Returns a Promise<Set<string>> with the versions.

packageName

Type: string

The name of the package to look up versions for.

