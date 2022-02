pkg-ok checks paths and scripts defined in package.json before you publish 👌

Ensures paths defined in main , bin , module , types , typings , es2015 and browser exist

, , , , , and exist Ensures bin scripts use cross-platform line endings

Usage

npm install pkg-ok --save-dev

{ "main" : "oops_this_file_doesnt_exist.js" , "scripts" : { "prepublishOnly" : "... && pkg-ok" } }

npm publish

Options

pkg-ok can be configured to check additional package.json fields or bin files

pkgOk --field someField --bin script .sh

API

const pkgDirectory = __dirname pkgOk(pkgDirectory, { fields : [ 'someAdditonalField' ], bin : [ 'someAdditionalScript.sh' ] })

License

MIT

