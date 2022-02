Generate or verify a Proof Key for Code Exchange (PKCE) challenge pair.

Read more about PKCE.

Installation

npm install pkce-challenge

Usage

Default length for the verifier is 43

const pkceChallenge = require ( "pkce-challenge" ); pkceChallenge();

gives something like:

{ code_verifier : 'u1ta-MQ0e7TcpHjgz33M2DcBnOQu~aMGxuiZt0QMD1C' , code_challenge : 'CUZX5qE8Wvye6kS_SasIsa8MMxacJftmWdsIA_iKp3I' }

TypeScript usage

To use the package in TypeScript, the flag esModuleInterop: true must be set in the project's tsconfig.json . Then, the package can be import and used as follows.

import * as pkceChallenge from "pkce-challenge" ; pkceChallenge.default(); pkceChallenge.generateChallenge(); pkceChallenge.verifyChallenge();

Specify a verifier length

const challenge = pkceChallenge( 128 ); challenge.code_verifier.length === 128 ;

Challenge verification

const { verifyChallenge } = require ( "pkce-challenge" ); verifyChallenge(challenge.code_verifier, challenge.code_challenge) === true ;

Challenge generation from existing code verifier