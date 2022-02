Pixiv API Client

Promise based Pixiv API client for node.js and react native

Note

Since 8th Feb 2021, login api no longer working, pixiv now require authenticate with oauth 2.0. You will need to either use tool like wireshark/charles to sniff refresh token and auth with refreshAccessToken or follow oauth 2.0 flow which will only work on authorized url or app.

Install

$ npm install pixiv-api-client

Usage

const PixivApi = require ( 'pixiv-api-client' ); const pixiv = new PixivApi(); const word = 'ラブライブ' ; pixiv.tokenRequest( 'code' , 'codeVerfier' ).then( () => { return pixiv.searchIllust(word).then( json => { console .log(json); return pixiv.requestUrl(json.next_url); }).then( json => { console .log(json); }); });

API

options - object (optional) headers : custom headers for request

- object (optional)

code - Authorization code return by pixiv auth server through PKCE flow

- Authorization code return by pixiv auth server through PKCE flow codeVerifier - Code verifier generated from PKCE challenge

Api client will try once to relogin again on error if rememberPassword is set to true

username - Pixiv username

- Pixiv username password - Pixiv password

- Pixiv password rememberPassword - Boolean (default: true )

Refresh access token with refreshToken

refreshToken - string (if not provided, will use refresh token that stored with api client after login)

nickName - string

require auth

require auth

fields - object pixivId email currentPassword newPassword

- object

require auth

require auth

word - word to search (required)

- word to search (required) options - object (optional) search_target : partial_match_for_tags | exact_match_for_tags | title_and_caption (default: partial_match_for_tags ) sort : date_desc | date_asc | popular_desc ( popular_desc only available for pixiv premium member) (default: date_desc ) start_date : Date end_date : Date

- object (optional)

require auth

word - word to search (required)

- word to search (required) options - object (optional) search_target : partial_match_for_tags | exact_match_for_tags | title_and_caption (default: partial_match_for_tags ) sort : date_desc | date_asc (default: date_desc ) start_date : Date end_date : Date

- object (optional)

require auth

word - word to search (required)

- word to search (required) options - object (optional) search_target : partial_match_for_tags | exact_match_for_tags | title_and_caption (default: partial_match_for_tags ) start_date : Date end_date : Date

- object (optional)

require auth

word - word to search (required)

require auth

word - word to search (required)

require auth

word - word to search (required)

userId - Pixiv user id (required)

- Pixiv user id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv user id (required)

- Pixiv user id (required) options - object (optional) type - one of illust | manga

- object (optional)

require auth

id - Pixiv user id (required)

- Pixiv user id (required) options - object (optional) restrict - one of public | private (default: public )

- object (optional)

require auth

options - object (optional) restrict - one of public | private (default: public )

- object (optional)

require auth

id - Pixiv user id (required)

- Pixiv user id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv user id

- Pixiv user id options - object (optional) restrict - one of public | private (default: public )

- object (optional)

require auth

options - object (optional) restrict - one of public | private (default: public )

- object (optional)

require auth

id - Pixiv illust id (required)

- Pixiv illust id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv novel id (required)

- Pixiv novel id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv illust id (required)

- Pixiv illust id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv illust id (required)

- Pixiv illust id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv illust comment id (required)

- Pixiv illust comment id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv novel id (required)

- Pixiv novel id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv novel id (required)

- Pixiv novel id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv novel comment id (required)

- Pixiv novel comment id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv illust id (required)

- Pixiv illust id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv illust id (required)

- Pixiv illust id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv novel id (required)

- Pixiv novel id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv novel id (required)

- Pixiv novel id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv novel series id (required)

- Pixiv novel series id (required) options - object (optional)

require auth

options - object (optional)

require auth

options - object (optional) restrict - one of all | public | private (default: all )

- object (optional)

require auth

options - object (optional) restrict - one of all | public | private (default: all )

- object (optional)

require auth

options - object (optional)

require auth

options - object date : Date mode : day | week | month | day_male | day_female | week_original | week_rookie | day_r18 | day_male_r18 | day_female_r18 | week_r18 | week_r18g | day_manga | week_manga | month_manga | week_rookie_manga | day_r18_manga | week_r18_manga | week_r18g_manga (default: day )

- object

require auth

options - object date : Date mode : day | week | month | day_male | day_female | week_original | week_rookie | day_r18 | day_male_r18 | day_female_r18 | week_r18 | week_r18g | day_manga | week_manga | month_manga | week_rookie_manga | day_r18_manga | week_r18_manga | week_r18g_manga (default: day )

- object

require auth

require auth

require auth

id - Pixiv illust id (required)

- Pixiv illust id (required) comment - string (required)

- string (required) parentCommentId - Pixiv comment id (optional, to reply to comment`

require auth

id - Pixiv novel id (required)

- Pixiv novel id (required) comment - string (required)

- string (required) parentCommentId - Pixiv comment id (optional, to reply to comment`

require auth

id - Pixiv illust(ugoira) id (required)

require auth

options - object (optional)

require auth

options - object (optional)

require auth

id - Pixiv illust id (required)

- Pixiv illust id (required) restrict - one of public | private (default: public )

- one of | (default: ) tags - array of string (optional)

require auth

id - Pixiv illust id (required)

require auth

id - Pixiv novel id (required)

- Pixiv novel id (required) restrict - one of public | private (default: public )

- one of | (default: ) tags - array of string (optional)

require auth

id - Pixiv novel id (required)

require auth

options - object (optional)

require auth

options - object (optional)

require auth

word - word to search (required)

- word to search (required) options - object (optional) search_target : partial_match_for_tags | text | keyword (default: partial_match_for_tags ) sort : date_desc | date_asc | popular_desc ( popular_desc only available for pixiv premium member) (default: date_desc ) start_date : Date end_date : Date

- object (optional)

require auth

word - word to search (required)

- word to search (required) options - object (optional) search_target : partial_match_for_tags | text | keyword (default: partial_match_for_tags ) sort : date_desc | date_asc | popular_desc ( popular_desc only available for pixiv premium member) (default: date_desc ) start_date : Date end_date : Date

- object (optional)

require auth

word - word to search (required)

- word to search (required) options - object (optional) search_target : partial_match_for_tags | text | keyword (default: partial_match_for_tags ) start_date : Date end_date : Date

- object (optional)

require auth

options - object (optional)

require auth

options - object (optional)

require auth

options - object date : Date mode : day | week | day_male | day_female | week_rookie | day_r18 | day_male_r18 | day_female_r18 | week_r18 | week_r18g (default: day )

- object

require auth

options - object (optional)

require auth

id - Pixiv user id (required)

- Pixiv user id (required) options - object (optional) restrict : public | private (default: public )

- object (optional)

require auth

id - Pixiv user id (required)

- Pixiv user id (required) options - object (optional)

require auth

id - Pixiv user id (required)

require auth

id - Pixiv user id (required)

- Pixiv user id (required) restrict - one of public | private (default: public )

require auth

id - Pixiv user id (required)

set HTTP header Accept-Language for pixiv api request

lang - HTTP header Accept-Language

can be use to request pixiv endpoint or use for traversing results by passing next_url from result of other api such as pixiv.searchIllust

options - object (optional)

Tests

Export pixiv username and password before running Tests.

export USER_NAME=Pixiv username export PASSWORD=Pixiv password npm test

Related projects

PxView - Android/iOS client for Pixiv built in react-native

License

MIT