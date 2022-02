Use Tiled Map Editor maps with pixi.js.

pixi-tiledmap is a Pixi loader middleware which loads Tiled Map Editor TMX maps and parses them with node-tmx-parser. It exports a pixi.js class PIXI.extras.TiledMap which is an extended PIXI.Container containing all layers of the tile map as an instance of PIXI.Container and all tiles within as an instance of PIXI.extras.AnimatedSprite .

Installation

npm install pixi-tiledmap

or

yarn add pixi-tiledmap

or include pixi-tiledmap.min.js after pixi.js in your html file (See example/browser for an example).

< html > < head > < meta charset = "UTF-8" > < title > pixi-tiledmap example </ title > </ head > < body > < script type = "text/javascript" src = "https://pixijs.download/v4.8.7/pixi.min.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "pixi-tiledmap.min.js" > </ script > < script > ( function ( ) { const renderer = PIXI.autoDetectRenderer( 442 , 286 ); document .body.appendChild(renderer.view); PIXI.loader .add( 'assets/01_basement.tmx' ) .load( function ( ) { let tileMap = new PIXI.extras.TiledMap( 'assets/01_basement.tmx' ); renderer.render(tileMap); } ); })(); </ script > </ body > </ html >

Usage

var PIXI = require ( 'pixi.js' ); require ( 'pixi-tiledmap' ); var renderer = PIXI.autoDetectRenderer( 1024 , 768 ); document .body.appendChild(renderer.view); PIXI.loader .add( 'map.tmx' ) .load( function ( ) { renderer.render( new PIXI.extras.TiledMap( "map.tmx" )); } );

ES6

import * as PIXI from 'pixi.js' ; import 'pixi-tiledmap' ; const renderer = PIXI.autoDetectRenderer( 442 , 286 ); document .body.appendChild(renderer.view); PIXI.loader .add( 'assets/01_basement.tmx' ) .load( () => { renderer.render( new PIXI.extras.TiledMap( 'assets/01_basement.tmx' )); });

For the browser examples in examples/browser/ run yarn and yarn start to start a devServer on Port 3000. For the webpack examples in examples/webpack/ run yarn and yarn start inside of examples/webpack/ to start a devServer on Port 3000.

Open http://localhost:3000/ in your browser.

Documentation

Documentation available in docs/ . You can read it online here

Example TiledMap object

{ TiledMap { _events : Events, _eventsCount : 0 , tempDisplayObjectParent : DisplayObject, transform : TransformStatic, alpha : 1 , …} alpha : 1 background : Graphics { _events : Events, _eventsCount : 0 , tempDisplayObjectParent : null , transform : TransformStatic, alpha : 1 , …} backgroundColor : undefined buttonMode : (...) children : ( 2 ) [Graphics, TileLayer] filterArea : null layers : Array ( 1 ) 0 : TileLayer diagonalFlips : ( 187 ) [ false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , …] horizontalFlips : ( 187 ) [ false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , …] map : Map { version : "1.0" , orientation : "orthogonal" , width : 17 , height : 11 , tileWidth : 26 , …} name : "meta" opacity : 0.2 properties : {} tiles : ( 283 ) [Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, Tile, 49 : Tile, 50 : Tile, 51 : Tile, 52 : Tile, 66 : Tile, 67 : Tile, 68 : Tile, 69 : Tile, 83 : Tile, 84 : Tile, 85 : Tile, 86 : Tile, 100 : Tile, 101 : Tile, 102 : Tile, 103 : Tile, 117 : Tile, 118 : Tile, 119 : Tile, 120 : Tile, 134 : Tile, 135 : Tile, 136 : Tile, 137 : Tile, 151 : Tile, 152 : Tile, 153 : Tile, 154 : Tile, 155 : Tile, 156 : Tile, 157 : Tile, 158 : Tile, 159 : Tile, 160 : Tile, 161 : Tile, 162 : Tile, 163 : Tile, 164 : Tile, 165 : Tile, 166 : Tile, 167 : Tile, 168 : Tile, 169 : Tile, 170 : Tile, 171 : Tile, 172 : Tile, 173 : Tile, 174 : Tile, 175 : Tile, 176 : Tile, 177 : Tile, 178 : Tile, 179 : Tile, 180 : Tile, 181 : Tile, 182 : Tile, 183 : Tile, 184 : Tile, 185 : Tile, 186 : Tile, 187 : Tile, 188 : Tile, 189 : Tile, 190 : Tile, …] type : "tile" verticalFlips : ( 187 ) [ false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , false , …] visible : true __proto__ : Object meta : TileLayer { _events : Events, _eventsCount : 0 , tempDisplayObjectParent : null , transform : TransformStatic, alpha : 0.2 , …} length : 1 __proto__ : Array ( 0 ) orientation : "orthogonal" parent : null properties : {} renderable : true resourceUrl : "assets/01_basement.tmx" tempDisplayObjectParent : DisplayObject { _events : Events, _eventsCount : 0 , tempDisplayObjectParent : null , transform : TransformStatic, alpha : 1 , …} tileHeight : 26 tileSets : Array ( 2 ) 0 : TileSet firstGid : 1 image : Image { format : undefined , source : "meta.png" , trans : undefined , width : 52 , height : 26 } margin : null name : "meta" properties : {} source : undefined spacing : null terrainTypes : [] tileHeight : 26 tileOffset : { x : 0 , y : 0 } tileWidth : 26 tiles : Array ( 2 ) 0 : Tile animations : [] gid : 1 id : 0 image : null objectGroups : [] probability : null properties : {} terrain : [] __proto__ : Object 1 : Tile { id : 1 , terrain : Array ( 0 ), probability : null , properties : {…}, animations : Array ( 0 ), …} length : 2 __proto__ : Array ( 0 ) __proto__ : Object 1 : TileSet { firstGid : 1 , baseTexture : Texture, textures : Array ( 2 ), margin : null , spacing : null , …} length : 2 __proto__ : Array ( 0 ) tileWidth : 26 trackedPointers : (...) transform : TransformStatic { worldTransform : Matrix, localTransform : Matrix, _worldID : 0 , _parentID : 0 , position : ObservablePoint, …} version : "1.0" visible : true worldAlpha : 1 _bounds : Bounds { minX : Infinity , minY : Infinity , maxX : - Infinity , maxY : - Infinity , rect : null , …} _boundsID : 5 _boundsRect : null _destroyed : false _enabledFilters : null _events : Events {} _eventsCount : 0 _filters : null _height : 11 _lastBoundsID : 2 _localBoundsRect : Rectangle { x : 0 , y : 0 , width : 0 , height : 0 , type : 1 } _mask : null _width : 17 cacheAsBitmap : (...) filters : (...) height : (...) localTransform : (...) mask : (...) pivot : (...) position : (...) rotation : (...) scale : (...) skew : (...) width : (...) worldTransform : (...) worldVisible : (...) x : (...) y : (...) _tempDisplayObjectParent : (...) __proto__ : Container }

To do

support isometric and hexagonal orientation