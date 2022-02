特色功能

版本更新

当前版本: 3.7.1 -> 3.7.2

修复问题 修复 物美价廉 转换拼音时为 jià lián wù měi 的问题



点击查看 版本更新文档

安装

npm 安装

npm install pinyin-pro

yarn 安装

yarn add pinyin-pro

引入

浏览器 script 引入:

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/gh/zh-lx/pinyin-pro@latest/dist/pinyin-pro.js" > </ script > < script > var { pinyin } = pinyinPro; pinyin( '汉语拼音' ); </ script >

commonjs 浏览器引入:

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '汉语拼音' );

commonjs node 引入:

const { pinyin } = require ( 'pinyin-pro' ); pinyin( '汉语拼音' );

esm 引入:

import ( 'pinyin-pro' ).then( ( exports ) => { exports.pinyin( '汉语拼音' ); });

参数

pinyin(word, options) 接收两个参数



word: 必填。String 类型,需要转化为拼音的中文

必填。String 类型,需要转化为拼音的中文 options:可选。Object 类型,用于配置各种输出形式,options 的键值配置如下:

参数 说明 类型 可选值 默认值 pattern 输出的结果的信息(拼音 / 声母 / 韵母 / 音调 / 首字母) string pinyin / initial / final / num / first pinyin toneType 音调输出形式(拼音符号 / 数字 / 不加音调) string symbol / num / none symbol type 输出结果类型(字符串/数组) string string / array string multiple 输出多音字全部拼音(仅在 word 为长度为 1 的汉字字符串时生效) boolean true / false false mode 拼音查找的模式(常规模式 / 姓氏模式) string normal / surname normal removeNonZh 是否输入字符串中将非汉字的字符过滤掉 boolean true / false false

使用示例

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '汉语拼音' ); pinyin( '汉语拼音' , { toneType : 'none' }); pinyin( '汉语拼音' , { toneType : 'num' }); pinyin( '汉语拼音' , { type : 'array' }); pinyin( '汉语拼音' , { toneType : 'none' , type : 'array' }); pinyin( '汉语拼音' , { toneType : 'num' , type : 'array' });

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'initial' }); pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'initial' , type : 'array' });

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'final' }); pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'final' , toneType : 'none' }); pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'final' , toneType : 'num' }); pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'final' , type : 'array' }); pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'final' , toneType : 'none' , type : 'array' }); pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'final' , toneType : 'num' , type : 'array' });

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'num' }); pinyin( '汉语拼音' , { pattern : 'num' , type : 'array' });

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '赵钱孙李额' , { pattern : 'first' }); pinyin( '赵钱孙李额' , { pattern : 'first' , toneType : 'none' }); pinyin( '赵钱孙李额' , { pattern : 'first' , type : 'array' }); pinyin( '赵钱孙李额' , { pattern : 'first' , toneType : 'none' , type: 'array' });

只有单字可以获取到多音模式, 词语、句子无效。同样可以通过配置 options 选项获取数组形式、韵母等格式

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '好' , { multiple : true }); pinyin( '好' , { multiple : true , type : 'array' });

通过设置 mode: 'surname' 开启姓氏模式后,匹配到百家姓中的姓氏优先输出姓氏拼音

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '我叫曾小贤' ); pinyin( '我叫曾小贤' , { mode : 'surname' });

通过设置 removeNonZh: true ,可以过滤输入字符串中的非汉字字符

import { pinyin } from 'pinyin-pro' ; pinyin( '汉sa语2拼音' ); pinyin( '汉sa语2拼音' , { removeNonZh : true });

包内部导出了 customPinyin 方法,支持用户自定义设置词句拼音,当中文中匹配用户自己定义的词句拼音时,优先使用用户自定义的词句拼音

import { pinyin, customPinyin } from 'pinyin-pro' ; customPinyin({ 干一行行一行: 'gàn yī háng xíng yī háng' , }); pinyin( '干一行行一行' );

包内含 match 方法,可以检测拼音和文本内容是否匹配,拼音支持缩写,且默认开启多音字所有读音匹配模式:

import { match } from 'pinyin-pro' ; const matches1 = match( '汉语拼音' , 'hanyupinyin' ); const matches2 = match( '汉语拼音' , 'hanpin' ); const matches3 = match( '汉语拼音' , 'hyupy' ); const matches4 = match( '汉语拼音' , 'lsaf' ); const matches5 = match( '汉语拼音' , 'hanyupinle' ); const matches6 = match( '会计' , 'kuaiji' ); const matches7 = match( '会计' , 'huiji' );

贡献与反馈

参与开源贡献请参照 pinyin-pro 贡献

使用遇到问题或者需要功能支持欢迎提 issue。

交流及参与贡献欢迎加微信: