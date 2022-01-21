pīnyīn, 汉字拼音转换工具。
转换中文字符为拼音。可以用于汉字注音、排序、检索。
注：这个版本同时支持在 Node 和 Web 浏览器环境运行，
Python 版请关注 mozillazg/python-pinyin
via npm:
npm install pinyin --save
开发者：
var pinyin = require("pinyin");
console.log(pinyin("中心")); // [ [ 'zhōng' ], [ 'xīn' ] ]
console.log(pinyin("中心", {
heteronym: true // 启用多音字模式
})); // [ [ 'zhōng', 'zhòng' ], [ 'xīn' ] ]
console.log(pinyin("中心", {
heteronym: true, // 启用多音字模式
segment: true // 启用分词，以解决多音字问题。
})); // [ [ 'zhōng' ], [ 'xīn' ] ]
console.log(pinyin("我喜欢你", {
segment: true, // 启用分词
group: true // 启用词组
})); // [ [ 'wǒ' ], [ 'xǐhuān' ], [ 'nǐ' ] ]
console.log(pinyin("中心", {
style: pinyin.STYLE_INITIALS, // 设置拼音风格
heteronym: true
})); // [ [ 'zh' ], [ 'x' ] ]
命令行：
$ pinyin 中心
zhōng xīn
$ pinyin -h
<Array> pinyin(words[, options])
将传入的中文字符串 (words) 转换成拼音符号串。
options 是可选的，可以设定拼音风格，或打开多音字选项。
返回二维数组，第一维每个数组项位置对应每个中文字符串位置。 第二维是各个汉字的读音列表，多音字会有多个拼音项。
Number pinyin.compare(a, b)
按拼音排序的默认算法。
<Boolean> options.segment
是否启用分词模式，中文分词有助于极大的降低多音字问题。 但性能会极大的下降，内存也会使用更多。
<Boolean> options.heteronym
是否启用多音字模式，默认关闭。
关闭多音字模式时，返回每个汉字第一个匹配的拼音。
启用多音字模式时，返回多音字的所有拼音列表。
<Boolean> options.group
按词组分组拼音，例如：
<Object> options.style
指定拼音 风格。可以通过以下几种
STYLE_ 开头的静态属性进行指定。
.STYLE_NORMAL
普通风格，即不带声调。
如：
pin yin
.STYLE_TONE
声调风格，拼音声调在韵母第一个字母上。
注：这是默认的风格。
如：
pīn yīn
.STYLE_TONE2
声调风格 2，即拼音声调以数字形式在各个拼音之后，用数字 [0-4] 进行表示。
如：
pin1 yin1
.STYLE_TO3NE
声调风格 3，即拼音声调以数字形式在注音字符之后，用数字 [0-4] 进行表示。
如：
pi1n yi1n
.STYLE_INITIALS
声母风格，只返回各个拼音的声母部分。对于没有声母的汉字，返回空白字符串。
如：
中国 的拼音
zh g
注：声明风格会区分
zh 和
z，
ch 和
c，
sh 和
s。
注意：部分汉字没有声母，如
啊，
饿 等，另外
y,
w,
yu 都不是声母，
这些汉字的拼音声母风格会返回
""。请仔细考虑你的需求是否应该使用首字母风格。
详情请参考 [为什么没有 y, w, yu 几个声母](#为什么没有 -y-w-yu- 几个声母)
.STYLE_FIRST_LETTER
首字母风格，只返回拼音的首字母部分。
如：
p y
npm test
首先，我建议大家应该优先考虑在服务端一次性转换拼音并将结果持久化，避免在客户端每次转换损耗性能和体验。
如果你坚持在客户端使用，你可以考虑使用 Webpack + Babel 来转换成低端浏览器的可执行代码。
实在不想折腾，可以试试 https://github.com/hotoo/pinyin/tree/gh-pages/dist
y,
w,
yu 几个声母？
声母风格（INITIALS）下，“雨”、“我”、“圆”等汉字返回空字符串，因为根据《汉语拼音方案》，
y，
w，
ü (yu) 都不是声母，在某些特定韵母无声母时，才加上
y 或
w，而
ü 也有其特定规则。
如果你觉得这个给你带来了麻烦，那么也请小心一些无声母的汉字（如“啊”、“饿”、“按”、“昂”等）。 这时候你也许需要的是首字母风格（FIRST_LETTER）。
pinyin 模块提供了默认的排序方案：
const pinyin = require('pinyin');
const data = '我要排序'.split('');
const sortedData = data.sort(pinyin.compare);
如果默认的比较方法不能满足你的需求，你可以自定义 pinyinCompare 方法：
const pinyin = require('pinyin');
const data = '我要排序'.split('');
// 建议将汉字的拼音持久化存储起来。
const pinyinData = data.map(han => ({
han: han,
pinyin: pinyin(han)[0][0], // 可以自行选择不同的生成拼音方案和风格。
}));
const sortedData = pinyinData.sort((a, b) => {
return a.pinyin.localeCompare(b.pinyin);
}).map(d => d.han);
pinyin 目前可以同时运行在 Node 服务器端和 Web 浏览器端。
API 和使用方式完成一致。
但 Web 版较 Node 版稍简单，拼音库只有常用字部分，没有使用分词算法， 并且考虑了网络传输对词库进行了压缩处理。
由于分词和繁体中文的特性，部分情况下的结果也不尽相同。
|特性
|Web 版
|Node 版
|拼音库
|常用字库。压缩、合并
|完整字库。不压缩、合并
|分词
|没有分词
|使用分词算法，多音字拼音更准确。
|拼音频度排序
|有根据拼音使用频度优先级排序。
|同 Web 版。
|繁体中文
|没有繁体中文支持。
|有简单的繁简汉字转换。
由于这些区别，测试不同运行环境的用例也不尽相同。
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