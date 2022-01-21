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🇨🇳 汉字拼音 ➜ hàn zì pīn yīn

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2

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MIT

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Readme

README

pīnyīn, 汉字拼音转换工具。

NPM version Build Status Coverage Status Language Grade: JavaScript NPM downloads

English Documention

English README

转换中文字符为拼音。可以用于汉字注音、排序、检索。

注：这个版本同时支持在 Node 和 Web 浏览器环境运行，

Python 版请关注 mozillazg/python-pinyin

特性

  • 根据词组智能匹配最正确的拼音。
  • 支持多音字。
  • 简单的繁体支持。
  • 支持多种不同拼音风格。

安装

via npm:

npm install pinyin --save

用法

开发者：

var pinyin = require("pinyin");

console.log(pinyin("中心"));    // [ [ 'zhōng' ], [ 'xīn' ] ]
console.log(pinyin("中心", {
  heteronym: true               // 启用多音字模式
}));                            // [ [ 'zhōng', 'zhòng' ], [ 'xīn' ] ]
console.log(pinyin("中心", {
  heteronym: true,              // 启用多音字模式
  segment: true                 // 启用分词，以解决多音字问题。
}));                            // [ [ 'zhōng' ], [ 'xīn' ] ]
console.log(pinyin("我喜欢你", {
  segment: true,                // 启用分词
  group: true                   // 启用词组
}));                            // [ [ 'wǒ' ], [ 'xǐhuān' ], [ 'nǐ' ] ]
console.log(pinyin("中心", {
  style: pinyin.STYLE_INITIALS, // 设置拼音风格
  heteronym: true
}));                            // [ [ 'zh' ], [ 'x' ] ]

命令行：

$ pinyin 中心
zhōng xīn
$ pinyin -h

API

方法 <Array> pinyin(words[, options])

将传入的中文字符串 (words) 转换成拼音符号串。

options 是可选的，可以设定拼音风格，或打开多音字选项。

返回二维数组，第一维每个数组项位置对应每个中文字符串位置。 第二维是各个汉字的读音列表，多音字会有多个拼音项。

方法 Number pinyin.compare(a, b)

按拼音排序的默认算法。

参数

<Boolean> options.segment

是否启用分词模式，中文分词有助于极大的降低多音字问题。 但性能会极大的下降，内存也会使用更多。

<Boolean> options.heteronym

是否启用多音字模式，默认关闭。

关闭多音字模式时，返回每个汉字第一个匹配的拼音。

启用多音字模式时，返回多音字的所有拼音列表。

<Boolean> options.group

按词组分组拼音，例如：

<Object> options.style

指定拼音 风格。可以通过以下几种 STYLE_ 开头的静态属性进行指定。

静态属性

.STYLE_NORMAL

普通风格，即不带声调。

如：pin yin

.STYLE_TONE

声调风格，拼音声调在韵母第一个字母上。

注：这是默认的风格。

如：pīn yīn

.STYLE_TONE2

声调风格 2，即拼音声调以数字形式在各个拼音之后，用数字 [0-4] 进行表示。

如：pin1 yin1

.STYLE_TO3NE

声调风格 3，即拼音声调以数字形式在注音字符之后，用数字 [0-4] 进行表示。

如：pi1n yi1n

.STYLE_INITIALS

声母风格，只返回各个拼音的声母部分。对于没有声母的汉字，返回空白字符串。

如：中国 的拼音 zh g

注：声明风格会区分 zhzchcshs

注意：部分汉字没有声母，如 饿 等，另外 y, w, yu 都不是声母， 这些汉字的拼音声母风格会返回 ""。请仔细考虑你的需求是否应该使用首字母风格。 详情请参考 [为什么没有 y, w, yu 几个声母](#为什么没有 -y-w-yu- 几个声母)

.STYLE_FIRST_LETTER

首字母风格，只返回拼音的首字母部分。

如：p y

Test

npm test

Q&A

关于 Web 版如何使用

首先，我建议大家应该优先考虑在服务端一次性转换拼音并将结果持久化，避免在客户端每次转换损耗性能和体验。

如果你坚持在客户端使用，你可以考虑使用 Webpack + Babel 来转换成低端浏览器的可执行代码。

实在不想折腾，可以试试 https://github.com/hotoo/pinyin/tree/gh-pages/dist

为什么没有 y, w, yu 几个声母？

声母风格（INITIALS）下，“雨”、“我”、“圆”等汉字返回空字符串，因为根据《汉语拼音方案》， ywü (yu) 都不是声母，在某些特定韵母无声母时，才加上 yw，而 ü 也有其特定规则。

如果你觉得这个给你带来了麻烦，那么也请小心一些无声母的汉字（如“啊”、“饿”、“按”、“昂”等）。 这时候你也许需要的是首字母风格（FIRST_LETTER）。

如何实现按拼音排序？

pinyin 模块提供了默认的排序方案：

const pinyin = require('pinyin');

const data = '我要排序'.split('');
const sortedData = data.sort(pinyin.compare);

如果默认的比较方法不能满足你的需求，你可以自定义 pinyinCompare 方法：

const pinyin = require('pinyin');

const data = '我要排序'.split('');

// 建议将汉字的拼音持久化存储起来。
const pinyinData = data.map(han => ({
  han: han,
  pinyin: pinyin(han)[0][0], // 可以自行选择不同的生成拼音方案和风格。
}));
const sortedData = pinyinData.sort((a, b) => {
  return a.pinyin.localeCompare(b.pinyin);
}).map(d => d.han);

node 版和 web 版有什么异同？

pinyin 目前可以同时运行在 Node 服务器端和 Web 浏览器端。 API 和使用方式完成一致。

但 Web 版较 Node 版稍简单，拼音库只有常用字部分，没有使用分词算法， 并且考虑了网络传输对词库进行了压缩处理。

由于分词和繁体中文的特性，部分情况下的结果也不尽相同。

特性Web 版Node 版
拼音库常用字库。压缩、合并完整字库。不压缩、合并
分词没有分词使用分词算法，多音字拼音更准确。
拼音频度排序有根据拼音使用频度优先级排序。同 Web 版。
繁体中文没有繁体中文支持。有简单的繁简汉字转换。

由于这些区别，测试不同运行环境的用例也不尽相同。

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许可证

MIT

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