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pīnyīn, 汉字拼音转换工具。

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转换中文字符为拼音。可以用于汉字注音、排序、检索。

注：这个版本同时支持在 Node 和 Web 浏览器环境运行， Python 版请关注 mozillazg/python-pinyin

特性

根据词组智能匹配最正确的拼音。

支持多音字。

简单的繁体支持。

支持多种不同拼音风格。

安装

via npm:

npm install pinyin --save

用法

开发者：

var pinyin = require ( "pinyin" ); console .log(pinyin( "中心" )); console .log(pinyin( "中心" , { heteronym : true })); console .log(pinyin( "中心" , { heteronym : true , segment : true })); console .log(pinyin( "我喜欢你" , { segment : true , group : true })); console .log(pinyin( "中心" , { style : pinyin.STYLE_INITIALS, heteronym : true }));

命令行：

$ pinyin 中心 zhōng xīn $ pinyin -h

API

方法 <Array> pinyin(words[, options])

将传入的中文字符串 (words) 转换成拼音符号串。

options 是可选的，可以设定拼音风格，或打开多音字选项。

返回二维数组，第一维每个数组项位置对应每个中文字符串位置。 第二维是各个汉字的读音列表，多音字会有多个拼音项。

方法 Number pinyin.compare(a, b)

按拼音排序的默认算法。

参数

是否启用分词模式，中文分词有助于极大的降低多音字问题。 但性能会极大的下降，内存也会使用更多。

是否启用多音字模式，默认关闭。

关闭多音字模式时，返回每个汉字第一个匹配的拼音。

启用多音字模式时，返回多音字的所有拼音列表。

按词组分组拼音，例如：

指定拼音 风格。可以通过以下几种 STYLE_ 开头的静态属性进行指定。

静态属性

普通风格，即不带声调。

如： pin yin

声调风格，拼音声调在韵母第一个字母上。

注：这是默认的风格。

如： pīn yīn

声调风格 2，即拼音声调以数字形式在各个拼音之后，用数字 [0-4] 进行表示。

如： pin1 yin1

声调风格 3，即拼音声调以数字形式在注音字符之后，用数字 [0-4] 进行表示。

如： pi1n yi1n

声母风格，只返回各个拼音的声母部分。对于没有声母的汉字，返回空白字符串。

如： 中国 的拼音 zh g

注：声明风格会区分 zh 和 z ， ch 和 c ， sh 和 s 。

注意：部分汉字没有声母，如 啊 ， 饿 等，另外 y , w , yu 都不是声母， 这些汉字的拼音声母风格会返回 "" 。请仔细考虑你的需求是否应该使用首字母风格。 详情请参考 [为什么没有 y, w, yu 几个声母](#为什么没有 -y-w-yu- 几个声母)

首字母风格，只返回拼音的首字母部分。

如： p y

Test

npm test

关于 Web 版如何使用

首先，我建议大家应该优先考虑在服务端一次性转换拼音并将结果持久化，避免在客户端每次转换损耗性能和体验。

如果你坚持在客户端使用，你可以考虑使用 Webpack + Babel 来转换成低端浏览器的可执行代码。

实在不想折腾，可以试试 https://github.com/hotoo/pinyin/tree/gh-pages/dist

为什么没有 y , w , yu 几个声母？

声母风格（INITIALS）下，“雨”、“我”、“圆”等汉字返回空字符串，因为根据《汉语拼音方案》， y ， w ， ü (yu) 都不是声母，在某些特定韵母无声母时，才加上 y 或 w ，而 ü 也有其特定规则。

如果你觉得这个给你带来了麻烦，那么也请小心一些无声母的汉字（如“啊”、“饿”、“按”、“昂”等）。 这时候你也许需要的是首字母风格（FIRST_LETTER）。

pinyin 模块提供了默认的排序方案：

const pinyin = require ( 'pinyin' ); const data = '我要排序' .split( '' ); const sortedData = data.sort(pinyin.compare);

如果默认的比较方法不能满足你的需求，你可以自定义 pinyinCompare 方法：

const pinyin = require ( 'pinyin' ); const data = '我要排序' .split( '' ); const pinyinData = data.map( han => ({ han : han, pinyin : pinyin(han)[ 0 ][ 0 ], })); const sortedData = pinyinData.sort( ( a, b ) => { return a.pinyin.localeCompare(b.pinyin); }).map( d => d.han);

node 版和 web 版有什么异同？

pinyin 目前可以同时运行在 Node 服务器端和 Web 浏览器端。 API 和使用方式完成一致。

但 Web 版较 Node 版稍简单，拼音库只有常用字部分，没有使用分词算法， 并且考虑了网络传输对词库进行了压缩处理。

由于分词和繁体中文的特性，部分情况下的结果也不尽相同。

特性 Web 版 Node 版 拼音库 常用字库。压缩、合并 完整字库。不压缩、合并 分词 没有分词 使用分词算法，多音字拼音更准确。 拼音频度排序 有根据拼音使用频度优先级排序。 同 Web 版。 繁体中文 没有繁体中文支持。 有简单的繁简汉字转换。

由于这些区别，测试不同运行环境的用例也不尽相同。

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许可证

MIT