具体实现文档

https://juejin.cn/post/6844904161461403661

能够使用拼音快速检索目标。

简体版27KB (gzip ≈ 19KB),繁体版86KB (gzip ≈ 60KB) 支持多音字、繁体字、拼音首字母匹配,具备分词功能 返回位置信息,可用于高亮匹配字符 在长多音字串下依然有高性能

在线演示:http://laosep.top/pinyin-match;

安装

npm install pinyin-match --save

支持 <script> 引入

简体: <script src="pinyin-match/dist/main.js"></script>

繁体: <script src="pinyin-match/dist/traditional.js"></script>

使用方式:

PinyinMatch.match('xxx', 'x')

API

查询匹配拼音的数据。

参数:

input {string} 目标字符串 keyword {string} 输入的拼音或其他关键词

返回:

{[Array]|{Boolean}}

使用范例

引入简体版:

import PinyinMatch from 'pinyin-match' ; const PinyinMatch = require ( 'pinyin-match' );

引入繁体版(es):

import PinyinMatch from 'pinyin-match/es/traditional.js' ; const PinyinMatch = require ( 'pinyin-match/lib/traditional.js' );

列表项为字符串:

let test = '123曾经沧海难为水除却巫山不是云' PinyinMatch.match(test, '23曾' ); PinyinMatch.match(test, 'cjc' ) PinyinMatch.match(test, 'cengjingcanghai' ) PinyinMatch.match(test, 'cengjingcangha' ) PinyinMatch.match(test, 'engjingcanghai' ) PinyinMatch.match(test, 'zengjingcang' ) PinyinMatch.match(test, 'sdjkelwqf' ) PinyinMatch.match(test, 'zengji ng cang' ) PinyinMatch.match(test, 'zengji ng cangsdjfkl' ) PinyinMatch.match( ' 我 爱你 中 国 ' , 'nzg' ) PinyinMatch.match( ' 我 爱你 中 国 ' , '爱你中' ) PinyinMatch.match( '發' , 'fa' )

许可证

pinyin-match is under The Star And Thank Author License (SATA)

本项目基于MIT协议发布,并增加了SATA协议

仓库

https://github.com/xmflswood/pinyin-match