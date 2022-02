这是一款简单高效的拼音匹配引擎,它能使用拼音够快速的检索列表中的数据。

使用索引以及缓存机制,从而在客户端实现毫秒级的数据检索 它的字典数据格式经过压缩处理,简体中文版本仅仅 17kb 大小(Gzip) 支持多音字、支持拼音首字母匹配 简体版本覆盖 6718 个汉字,繁体中文覆盖 20846 个汉字

在线演示:https://aui.github.io/pinyin-engine/example/

安装

npm install pinyin-engine --save

API

new PinyinEngine(list, keys)

建立拼音索引。

参数:

list {[string]|[Object]} 被索引的目标 keys {[string]} 可选。如果 list 为 Object ,这里用来设置需要被索引的 key begin {[boolean]} 可选。如果 begin 为 true ,将执行前模糊检索

查询匹配拼音的数据。

参数:

keyword {string} 拼音或者关键字

返回:

{[string]|{Object}}

繁体中文版本

包含简体中文与繁体中文。

const PinyinEngine = require ( 'pinyin-engine/tw' );

使用范例

列表项为字符串:

const PinyinEngine = require ( 'pinyin-engine' ); const pinyinEngine = new PinyinEngine([ '清华大学' , '北京大学' , '中央美院' ]); pinyinEngine.query( 'daxue' );

列表项为对象: