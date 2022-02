PinchZoom is a Javascript library providing multi-touch gestures for zooming and dragging on any DOM element.

Installation

Use the NPM package.

Link directly to the minified script via UNPKG. Make sure you specify a version.

Compile from source. 👾

Usage

Requirements

No dependencies, built with vanilla JS.

A modern browser (ECMA 5 support, http://caniuse.com/use-strict).

Initialisation

let el = document .querySelector( '#my-id' ); let pz = new PinchZoom(el, options);

Options

tapZoomFactor: Zoom factor that a double tap zooms to. (default 2) zoomOutFactor: Resizes to original size when zoom factor is below this value. (default 1.3) animationDuration: Animation duration in milliseconds. (default 300) maxZoom: Maximum zoom factor. (default 4) minZoom: Minimum zoom factor. (default 0.5) draggableUnzoomed: Capture drag events even when the image isn't zoomed. (default true) (using `false` allows other libs (e.g. swipe) to pick up drag events) lockDragAxis: Lock panning of the element to a single axis. (default false) setOffsetsOnce: Compute offsets (image position inside container) only once. (default false) (using `true` maintains the offset on consecutive `load` and `resize`) use2d: Fall back to 2D transforms when idle. (default true) (a truthy value will still use 3D transforms during animation) verticalPadding: Vertical padding to apply around the image. (default 0) horizontalPadding: Horizontal padding to apply around the image. (default 0) onZoomStart: Callback for zoomstart event (params: Pinchzoom object, Event event) (default null) onZoomEnd: Callback for zoomend event (params: Pinchzoom object, Event event) (default null) onZoomUpdate: Callback for zoomupdate event (params: Pinchzoom object, Event event) (default null) onDragStart: Callback for dragstart event (params: Pinchzoom object, Event event) (default null) onDragEnd: Callback for dragend event (params: Pinchzoom object, Event event) (default null) onDragUpdate: Callback for dragupdate event (params: Pinchzoom object, Event event) (default null) onDoubleTap: Callback for doubletap event (params: Pinchzoom object, Event event) (default null)

Methods

let pz = new PinchZoom(myElement); pz.enable(); pz.disable();

Example with callback

var myElement = document .getElementById( "myElement" ); var pz = new PinchZoom.default(myElement, { draggableUnzoomed : false , minZoom : 1 , onZoomStart : function ( object, event ) { }, onZoomEnd : function ( object, event ) { } })

Events (deprecated)

Events are deprecated in favour of callbacks (see above).

Pinchzoom emits custom events you can listen to:

pz_zoomstart Started to zoom pz_zoomend Stopped zooming pz_zoomupdate Zoom factor updated pz_dragstart Started to drag the element pz_dragend Stopped to drag the element pz_dragupdate Drag position updated pz_doubletap Resetting the zoom with double-tap

(if need be, the event names can be customized via options )

Release a New Version

Make a bump commit (update package.json, package-lock.json and src) Create a new tag git tag -m "v2.2.0" v2.2.0 Release new NPM version ( npm whoami; npm publish ) Push the code + the tag to Github ( git push origin v2.2.0 ) Make a new Github release (https://github.com/manuelstofer/pinchzoom/releases)

Troubleshooting

If you have issues with invisible images, make sure that the image isn't absolutely positioned. In some cases that will cause trouble.

License

Licensed under the MIT License.

Github Page with demo

https://manuelstofer.github.com/pinchzoom/