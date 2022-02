Pick random items from a list

Useful for making decisions, picking a winner, or anything else randomness can help you with.

Install

npm install pick-random

Usage

import pickRandom from 'pick-random' ; pickRandom([ 'Sindre' , 'Stephen' , 'Unicorn' , 'Pascal' , 'Addy' , 'Pony' ], { count : 2 });

Returns an Array .

input

Type: Array

The list to pick from.

options

Type: object

count

Type: number \ Default: 1

The number of picks.

Must be smaller or the same length as input .

Related