A charting library streamlined for building interactive visualizations for the Qlik product suites.

Getting started

Installing

npm install picasso.js

Usage

import picasso from 'picasso.js' ; picasso.chart({ element : document .querySelector( '#container' ), settings : { scales : { budget : { max : 5000 , min : 0 }, sales : { max : 11000 , min : 3000 , invert : true }, }, components : [ { type : 'axis' , scale : 'budget' , layout : { dock : 'bottom' , }, }, { type : 'axis' , scale : 'sales' , layout : { dock : 'left' , }, }, { type : 'point' , data : [ { sales : 7456 , margin : 0.3 , budget : 4557 }, { sales : 5603 , margin : 0.7 , budget : 2234 }, { sales : 8603 , margin : 0.6 , budget : 4121 }, { sales : 4562 , margin : 0.4 , budget : 1234 }, { sales : 9873 , margin : 0.9 , budget : 3453 }, ], settings : { x : { scale : 'budget' , fn : ( d ) => d.scale(d.datum.value.budget) }, y : { scale : 'sales' , fn : ( d ) => d.scale(d.datum.value.sales) }, size : ( d ) => d.datum.value.margin, }, }, ], }, });

More examples and documentation can be found at qlik.dev

Run examples locally

See and try out picasso features by starting the development studio by running:

yarn start

Contributing

Please follow the instructions in our contributing guide.