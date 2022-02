piall

Promise-Iterable-All. Like Promise.all and Promise.allSettled but:

takes Promise/value factories to invoke them lazily when needed

returns "async iterable" to be consumed with for await...of

iterates in whatever comes first order

provides concurrency option

Consider using p-all if you need just Promise.all with concurrency option.

Install

$ yarn add piall

API

const piAll: <T> ( iterable: Iterable<( ) => Promise <T> | T, concurrency?: number ) => AsyncIterable<T>

type TFulfilled<T> = { status: 'fulfilled' , value: T, } type TRejected = { status: 'rejected' , reason: Error | string , } const piAllSettled: <T> ( iterable: Iterable<( ) => Promise <T> | T, concurrency?: number ) => AsyncIterable<TFulfilled<T> | TRejected>

where:

iterable – any iterable of Promise/value factories like array, Set values, Map entries, etc

– any iterable of Promise/value factories like array, Set values, Map entries, etc concurrency – number >=1, Infinity by default

Usage

export const pDelay = <T>(ms: number , value: T): Promise <T> => { return new Promise ( ( resolve ) => { setTimeout( () => resolve(value), ms) }) }

import { piAll } from 'piall' import { pDelay } from './p-delay' const asyncIterable = piAll([ () => pDelay( 400 , 'a' ), () => pDelay( 100 , 'b' ), () => pDelay( 200 , 'c' ), ], 2 ) for await ( const result of asyncIterable) { console .log(result) }

import { piAllSettled } from 'piall' import { pDelay } from './p-delay' const asyncIterable = piAllSettled([ () => pDelay( 300 , 'a' ), () => pDelay( 200 , 'b' ), () => Promise .reject( 'oops' ), () => Promise .resolve( 'c' ), () => pDelay( 200 , 'd' ), ], 3 ) for await ( const result of asyncIterable) { console .log(result) }

Thanks