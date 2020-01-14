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photoclip

by 白俊杰
3.4.8 (see all)

一款手势驱动的裁图插件 / A gesture to drive image cropping plug-in

npm
GitHub
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Overview

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Maintenance

Last Commit

2yrs ago

Contributors

3

Package

Dependencies

4

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

PhotoClip.js v3 npm version

一款手势驱动的裁图插件，移动端照片裁剪的简洁化解决方案！

  • 在移动设备上双指捏合为缩放，双指转动为旋转
  • 在PC设备上鼠标滚轮为缩放，每次双击则顺时针旋转90度

Demo（如果无法打开，请翻墙，或者自行下载体验）

兼容

IE10及以上版本，Chrome、Firefox、Safari、Android、微信等主流先进浏览器

依赖插件

iscroll-zoom.js
hammer.js
lrz.all.bundle.js

由于 iscroll 原插件的 zoom 扩展存在几处 bug，所以建议使用 demo 中提供的 iscroll-zoom.js 文件，本人已经将这些 bug 修复，并针对本插件做了优化。

使用方法

一般引入

<div id="clipArea"></div>
<input type="file" id="file" />
...
<script src="js/iscroll-zoom.js"></script>
<script src="js/hammer.min.js"></script>
<script src="js/lrz.all.bundle.js"></script>
<script src="js/PhotoClip.js"></script>
<script>
var pc = new PhotoClip('#clipArea');
file.addEventListener('change', function() {
    pc.load(this.files[0]);
});
</script>

AMD模块化引入

require.config({
    paths: {
        'iscroll': 'js/iscroll-zoom-min',
        'hammer': 'js/hammer.min',
        'lrz': 'js/lrz.all.bundle',
        'PhotoClip': 'js/PhotoClip'
    },
    shim: {
        'iscroll': {
            exports: 'IScroll'
        }
    }
});

require(['PhotoClip'], function(PhotoClip) {
    var pc = new PhotoClip('#clipArea');
});

通过npm引入

安装

$ npm install photoclip

引入

// ES6
import PhotoClip from 'photoclip'
// CommonJS
var PhotoClip = require('photoclip')

PhotoClip 构造函数

new PhotoClip( container [, options] )

构造函数有两个主要参数：

container

表示图片裁剪容器的选择器或者DOM对象。

options

配置选项，详细配置如下：

  • options.size

    type: Number|Array

    截取框大小。
    当值为数字时，表示截取框为宽高都等于该值的正方形。
    当值为数组时，数组中索引[0][1]所对应的值分别表示宽和高。
    默认值为 [100,100]

  • options.adaptive

    type: String|Array

    截取框自适应。设置该选项后，size 选项将会失效，此时 size 进用于计算截取框的宽高比例。
    当值为一个百分数字符串时，表示截取框的宽度百分比。
    当值为数组时，数组中索引 [0][1] 所对应的值分别表示宽和高的百分比。
    当宽或高有一项值未设置或值无效时，则该项会根据 size 选项中定义的宽高比例自适应。
    默认为 ''

  • options.outputSize

    type: Number|Array

    输出图像大小。
    当值为数字时，表示输出宽度，此时高度根据截取框比例自适应。
    当值为数组时，数组中索引 [0][1] 所对应的值分别表示宽和高，若宽或高有一项值无效，则会根据另一项等比自适应。
    默认值为[0,0]，表示输出图像原始大小。

  • options.outputType

    type: String

    指定输出图片的类型，可选 'jpg' 和 'png' 两种种类型，默认为 'jpg'。

  • options.outputQuality

    type: Number

    图片输出质量，仅对 jpeg 格式的图片有效，取值 0 - 1，默认为0.8。（这个质量并不是图片的最终质量，而是在经过 lrz 插件压缩后的基础上输出的质量。相当于 outputQuality * lrzOption.quality

  • options.maxZoom

    type: Number

    图片的最大缩放比，默认为 1。

  • options.rotateFree

    type: Boolean

    是否启用图片自由旋转。由于安卓浏览器上存在性能问题，因此在安卓设备上默认关闭。

  • options.view

    type: String|HTMLElement

    显示截取后图像的容器的选择器或者DOM对象。如果有多个，可使用英文逗号隔开的选择器字符串，或者DOM对象数组。

  • options.file

    type: String|HTMLElement

    上传图片的 <input type="file"> 控件的选择器或者DOM对象。如果有多个，可使用英文逗号隔开的选择器字符串，或者DOM对象数组。

  • options.ok

    type: String|HTMLElement

    确认截图按钮的选择器或者DOM对象。如果有多个，可使用英文逗号隔开的选择器字符串，或者DOM对象数组。

  • options.img

    type: String

    需要裁剪图片的url地址。该参数表示当前立即开始读取图片，不需要使用 file 控件获取。注意，加载的图片必须要与本程序同源，如果图片跨域，则无法截图。

  • options.loadStart

    type: Function

    图片开始加载的回调函数。this 指向当前 PhotoClip 的实例对象，并将正在加载的 file 对象作为参数传入。（如果是使用非 file 的方式加载图片，则该参数为图片的 url）

  • options.loadComplete

    type: Function

    图片加载完成的回调函数。this 指向当前 PhotoClip 的实例对象，并将图片的 \<img> 对象作为参数传入。

  • options.loadError

    type: Function

    图片加载失败的回调函数。this 指向当前 PhotoClip 的实例对象，并将错误信息作为第一个参数传入，如果还有其它错误对象或者信息会作为第二个参数传入。

  • options.done

    type: Function

    裁剪完成的回调函数。this 指向当前 PhotoClip 的实例对象，会将裁剪出的图像数据DataURL作为参数传入。

  • options.fail

    type: Function

    裁剪失败的回调函数。this 指向当前 PhotoClip 的实例对象，会将失败信息作为参数传入。

  • options.lrzOption

    type: Object

    lrz 压缩插件的配置参数。该压缩插件作用于图片从相册输出到移动设备浏览器过程中的压缩，配置的高低将直接关系到图片在移动设备上操作的流畅度。以下为子属性：

    • options.lrzOption.width

      type: Number

      图片最大不超过的宽度，默认为原图宽度，高度不设时会适应宽度。（由于安卓浏览器存在性能问题，所以默认值为 1000）

    • options.lrzOption.height

      type: Number

      图片最大不超过的高度，默认为原图高度，宽度不设时会适应高度。（由于安卓浏览器存在性能问题，所以默认值为 1000）

    • options.lrzOption.quality

      type: Number

      图片压缩质量，仅对 jpeg 格式的图片有效，取值 0 - 1，默认为0.7。（这个质量不是最终输出的质量，与 options.outputQuality 是相乘关系）

  • options.style

    type: Object

    样式配置。以下为子属性：

    • options.style.maskColor

      type: String

      遮罩层的颜色。默认为 'rgba(0,0,0,.5)'

    • options.style.maskBorder

      type: String

      遮罩层的 border 样式。默认为 '2px dashed #ddd'

    • options.style.jpgFillColor

      type: String

      当输出 jpg 格式时透明区域的填充色。默认为 '#fff'

  • options.errorMsg

    type: Object

    错误信息对象，包含各个阶段出错时的文字说明。以下为子属性：

    • options.errorMsg.noSupport

      type: String

      浏览器无法支持本插件。将会使用 alert 弹出该信息，若不希望弹出，可将该值置空。

    • options.errorMsg.imgError

      type: String

      使用 file 控件读取图片格式错误时的错误信息。将会在 loadError 回调的错误信息中输出。

    • options.errorMsg.imgHandleError

      type: String

      lrz 压缩插件处理图片失败时的错误信息。将会在 loadError 回调的错误信息中输出。

    • options.errorMsg.imgLoadError

      type: String

      图片加载出错时的错误信息。将会在 loadError 回调的错误信息中输出。

    • options.errorMsg.noImg

      type: String

      没有加载完成的图片时，执行截图操作时的错误信息。将会在 fail 回调的失败信息中输出。

    • options.errorMsg.clipError

      type: String

      截图出错时的错误信息。将会在 fail 回调的失败信息中输出。

PhotoClip 对象实例方法

/**
 * 设置截取框的宽高
 * 如果设置了 adaptive 选项，则该方法仅用于修改截取框的宽高比例
 * @param  {Number} width  截取框的宽度
 * @param  {Number} height 截取框的高度
 * @return {PhotoClip}     返回 PhotoClip 的实例对象
 */
pc.size(width, height);

/**
 * 加载一张图片
 * @param  {String|Object} src 图片的 url，或者图片的 file 文件对象
 * @return {PhotoClip}         返回 PhotoClip 的实例对象
 */
pc.load(src);

/**
 * 清除当前图片
 * @return {PhotoClip}  返回 PhotoClip 的实例对象
 */
pc.clear();

/**
 * 图片旋转到指定角度
 * @param  {Number} angle      可选。旋转的角度
 * @param  {Number} duration   可选。旋转动画的时长，如果为 0 或 false，则表示没有过渡动画
 * @return {PhotoClip|Number}  返回 PhotoClip 的实例对象。如果参数为空，则返回当前的旋转角度
 */
pc.rotate(angle, duration);

/**
 * 图片缩放到指定比例，如果超出缩放范围，则会被缩放到可缩放极限
 * @param  {Number} zoom       可选。缩放比例，取值在 0 - 1 之间
 * @param  {Number} duration   可选。缩放动画的时长，如果为 0 或 false，则表示没有过渡动画
 * @return {PhotoClip|Number}  返回 PhotoClip 的实例对象。如果参数为空，则返回当前的缩放比例
 */
pc.scale(zoom, duration);

/**
 * 截图
 * @return {String}  返回截取后图片的 Base64 字符串
 */
pc.clip();

/**
 * 销毁
 * @return {Undefined}  无返回值
 */
pc.destroy();

FAQ

Q: 为什么使用插件裁剪出来的图片比原始图还大？

A:

PhotoClip.js 仅仅是一个前端裁图插件，其中用到的压缩是为了防止手机中过大的照片（约2MB）载入到某些手机浏览器中导致崩溃的问题，原理上是用canvas来实现的。

因此对于一些过小的图片（几十KB）,有时裁剪出的图片反而会变大（几百KB），这种现象是正常现象。如果对于图片压缩效果不满意，建议将图片传到后端，由后端图形引擎进行真正的压缩处理。

Q: 为什么在旋转图片操作时卡顿严重，甚至图片时有时无，更严重的导致浏览器崩溃？

A:

由于照片自身尺寸很大，配置越高的手机往往一张照片的尺寸会达到几千的像素宽高，这种图片加载进浏览器后，会占用大量的内存。如果对图片进行移动、缩放、旋转等操作时，浏览器就需要对图片进行重绘，此时就会消耗设备性能。尤其是图片进行旋转操作时，对设备的性能消耗巨大。这一点在安卓设备上尤为突出。

因此，如果出现上述问题，请使用 options.lrzOption 选项，限制图片的最大宽高，可以有效的降低浏览器的压力，但副作用是会大大的降低图片的质量。

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