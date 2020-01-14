一款手势驱动的裁图插件，移动端照片裁剪的简洁化解决方案！

Demo（如果无法打开，请翻墙，或者自行下载体验）

IE10及以上版本，Chrome、Firefox、Safari、Android、微信等主流先进浏览器

iscroll-zoom.js

hammer.js

lrz.all.bundle.js

由于 iscroll 原插件的 zoom 扩展存在几处 bug，所以建议使用 demo 中提供的 iscroll-zoom.js 文件，本人已经将这些 bug 修复，并针对本插件做了优化。

安装

引入

new PhotoClip( container [, options] )

构造函数有两个主要参数：

表示图片裁剪容器的选择器或者DOM对象。

配置选项，详细配置如下：

options.size type: Number|Array 截取框大小。

当值为数字时，表示截取框为宽高都等于该值的正方形。

当值为数组时，数组中索引 [0] 和 [1] 所对应的值分别表示宽和高。

默认值为 [100,100] 。

options.adaptive type: String|Array 截取框自适应。设置该选项后， size 选项将会失效，此时 size 进用于计算截取框的宽高比例。

当值为一个百分数字符串时，表示截取框的宽度百分比。

当值为数组时，数组中索引 [0] 和 [1] 所对应的值分别表示宽和高的百分比。

当宽或高有一项值未设置或值无效时，则该项会根据 size 选项中定义的宽高比例自适应。

默认为 '' 。

options.outputSize type: Number|Array 输出图像大小。

当值为数字时，表示输出宽度，此时高度根据截取框比例自适应。

当值为数组时，数组中索引 [0] 和 [1] 所对应的值分别表示宽和高，若宽或高有一项值无效，则会根据另一项等比自适应。

默认值为 [0,0] ，表示输出图像原始大小。