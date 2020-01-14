一款手势驱动的裁图插件，移动端照片裁剪的简洁化解决方案！
Demo（如果无法打开，请翻墙，或者自行下载体验）
IE10及以上版本，Chrome、Firefox、Safari、Android、微信等主流先进浏览器
iscroll-zoom.js
hammer.js
lrz.all.bundle.js
由于 iscroll 原插件的 zoom 扩展存在几处 bug，所以建议使用 demo 中提供的 iscroll-zoom.js 文件，本人已经将这些 bug 修复，并针对本插件做了优化。
<div id="clipArea"></div>
<input type="file" id="file" />
...
<script src="js/iscroll-zoom.js"></script>
<script src="js/hammer.min.js"></script>
<script src="js/lrz.all.bundle.js"></script>
<script src="js/PhotoClip.js"></script>
<script>
var pc = new PhotoClip('#clipArea');
file.addEventListener('change', function() {
pc.load(this.files[0]);
});
</script>
require.config({
paths: {
'iscroll': 'js/iscroll-zoom-min',
'hammer': 'js/hammer.min',
'lrz': 'js/lrz.all.bundle',
'PhotoClip': 'js/PhotoClip'
},
shim: {
'iscroll': {
exports: 'IScroll'
}
}
});
require(['PhotoClip'], function(PhotoClip) {
var pc = new PhotoClip('#clipArea');
});
安装
$ npm install photoclip
引入
// ES6
import PhotoClip from 'photoclip'
// CommonJS
var PhotoClip = require('photoclip')
new PhotoClip( container [, options] )
构造函数有两个主要参数：
表示图片裁剪容器的选择器或者DOM对象。
配置选项，详细配置如下：
options.size
type: Number|Array
截取框大小。
当值为数字时，表示截取框为宽高都等于该值的正方形。
当值为数组时，数组中索引
[0]和
[1]所对应的值分别表示宽和高。
默认值为
[100,100]。
options.adaptive
type: String|Array
截取框自适应。设置该选项后，
size 选项将会失效，此时
size 进用于计算截取框的宽高比例。
当值为一个百分数字符串时，表示截取框的宽度百分比。
当值为数组时，数组中索引
[0] 和
[1] 所对应的值分别表示宽和高的百分比。
当宽或高有一项值未设置或值无效时，则该项会根据
size 选项中定义的宽高比例自适应。
默认为
''。
options.outputSize
type: Number|Array
输出图像大小。
当值为数字时，表示输出宽度，此时高度根据截取框比例自适应。
当值为数组时，数组中索引
[0] 和
[1] 所对应的值分别表示宽和高，若宽或高有一项值无效，则会根据另一项等比自适应。
默认值为
[0,0]，表示输出图像原始大小。
options.outputType
type: String
指定输出图片的类型，可选 'jpg' 和 'png' 两种种类型，默认为 'jpg'。
options.outputQuality
type: Number
图片输出质量，仅对 jpeg 格式的图片有效，取值 0 - 1，默认为0.8。（这个质量并不是图片的最终质量，而是在经过 lrz 插件压缩后的基础上输出的质量。相当于
outputQuality *
lrzOption.quality）
options.maxZoom
type: Number
图片的最大缩放比，默认为 1。
options.rotateFree
type: Boolean
是否启用图片自由旋转。由于安卓浏览器上存在性能问题，因此在安卓设备上默认关闭。
options.view
type: String|HTMLElement
显示截取后图像的容器的选择器或者DOM对象。如果有多个，可使用英文逗号隔开的选择器字符串，或者DOM对象数组。
options.file
type: String|HTMLElement
上传图片的
<input type="file"> 控件的选择器或者DOM对象。如果有多个，可使用英文逗号隔开的选择器字符串，或者DOM对象数组。
options.ok
type: String|HTMLElement
确认截图按钮的选择器或者DOM对象。如果有多个，可使用英文逗号隔开的选择器字符串，或者DOM对象数组。
options.img
type: String
需要裁剪图片的url地址。该参数表示当前立即开始读取图片，不需要使用 file 控件获取。注意，加载的图片必须要与本程序同源，如果图片跨域，则无法截图。
options.loadStart
type: Function
图片开始加载的回调函数。
this 指向当前
PhotoClip 的实例对象，并将正在加载的 file 对象作为参数传入。（如果是使用非 file 的方式加载图片，则该参数为图片的 url）
options.loadComplete
type: Function
图片加载完成的回调函数。
this 指向当前
PhotoClip 的实例对象，并将图片的 \<img> 对象作为参数传入。
options.loadError
type: Function
图片加载失败的回调函数。
this 指向当前
PhotoClip 的实例对象，并将错误信息作为第一个参数传入，如果还有其它错误对象或者信息会作为第二个参数传入。
options.done
type: Function
裁剪完成的回调函数。
this 指向当前
PhotoClip 的实例对象，会将裁剪出的图像数据DataURL作为参数传入。
options.fail
type: Function
裁剪失败的回调函数。
this 指向当前
PhotoClip 的实例对象，会将失败信息作为参数传入。
options.lrzOption
type: Object
lrz 压缩插件的配置参数。该压缩插件作用于图片从相册输出到移动设备浏览器过程中的压缩，配置的高低将直接关系到图片在移动设备上操作的流畅度。以下为子属性：
options.lrzOption.width：
type: Number
图片最大不超过的宽度，默认为原图宽度，高度不设时会适应宽度。（由于安卓浏览器存在性能问题，所以默认值为 1000）
options.lrzOption.height
type: Number
图片最大不超过的高度，默认为原图高度，宽度不设时会适应高度。（由于安卓浏览器存在性能问题，所以默认值为 1000）
options.lrzOption.quality
type: Number
图片压缩质量，仅对 jpeg 格式的图片有效，取值 0 - 1，默认为0.7。（这个质量不是最终输出的质量，与
options.outputQuality 是相乘关系）
options.style
type: Object
样式配置。以下为子属性：
options.style.maskColor
type: String
遮罩层的颜色。默认为
'rgba(0,0,0,.5)'。
options.style.maskBorder
type: String
遮罩层的 border 样式。默认为
'2px dashed #ddd'。
options.style.jpgFillColor
type: String
当输出 jpg 格式时透明区域的填充色。默认为
'#fff'。
options.errorMsg
type: Object
错误信息对象，包含各个阶段出错时的文字说明。以下为子属性：
options.errorMsg.noSupport
type: String
浏览器无法支持本插件。将会使用
alert 弹出该信息，若不希望弹出，可将该值置空。
options.errorMsg.imgError
type: String
使用 file 控件读取图片格式错误时的错误信息。将会在
loadError 回调的错误信息中输出。
options.errorMsg.imgHandleError
type: String
lrz 压缩插件处理图片失败时的错误信息。将会在
loadError 回调的错误信息中输出。
options.errorMsg.imgLoadError
type: String
图片加载出错时的错误信息。将会在
loadError 回调的错误信息中输出。
options.errorMsg.noImg
type: String
没有加载完成的图片时，执行截图操作时的错误信息。将会在
fail 回调的失败信息中输出。
options.errorMsg.clipError
type: String
截图出错时的错误信息。将会在
fail 回调的失败信息中输出。
/**
* 设置截取框的宽高
* 如果设置了 adaptive 选项，则该方法仅用于修改截取框的宽高比例
* @param {Number} width 截取框的宽度
* @param {Number} height 截取框的高度
* @return {PhotoClip} 返回 PhotoClip 的实例对象
*/
pc.size(width, height);
/**
* 加载一张图片
* @param {String|Object} src 图片的 url，或者图片的 file 文件对象
* @return {PhotoClip} 返回 PhotoClip 的实例对象
*/
pc.load(src);
/**
* 清除当前图片
* @return {PhotoClip} 返回 PhotoClip 的实例对象
*/
pc.clear();
/**
* 图片旋转到指定角度
* @param {Number} angle 可选。旋转的角度
* @param {Number} duration 可选。旋转动画的时长，如果为 0 或 false，则表示没有过渡动画
* @return {PhotoClip|Number} 返回 PhotoClip 的实例对象。如果参数为空，则返回当前的旋转角度
*/
pc.rotate(angle, duration);
/**
* 图片缩放到指定比例，如果超出缩放范围，则会被缩放到可缩放极限
* @param {Number} zoom 可选。缩放比例，取值在 0 - 1 之间
* @param {Number} duration 可选。缩放动画的时长，如果为 0 或 false，则表示没有过渡动画
* @return {PhotoClip|Number} 返回 PhotoClip 的实例对象。如果参数为空，则返回当前的缩放比例
*/
pc.scale(zoom, duration);
/**
* 截图
* @return {String} 返回截取后图片的 Base64 字符串
*/
pc.clip();
/**
* 销毁
* @return {Undefined} 无返回值
*/
pc.destroy();
PhotoClip.js 仅仅是一个前端裁图插件，其中用到的压缩是为了防止手机中过大的照片（约2MB）载入到某些手机浏览器中导致崩溃的问题，原理上是用canvas来实现的。
因此对于一些过小的图片（几十KB）,有时裁剪出的图片反而会变大（几百KB），这种现象是正常现象。如果对于图片压缩效果不满意，建议将图片传到后端，由后端图形引擎进行真正的压缩处理。
由于照片自身尺寸很大，配置越高的手机往往一张照片的尺寸会达到几千的像素宽高，这种图片加载进浏览器后，会占用大量的内存。如果对图片进行移动、缩放、旋转等操作时，浏览器就需要对图片进行重绘，此时就会消耗设备性能。尤其是图片进行旋转操作时，对设备的性能消耗巨大。这一点在安卓设备上尤为突出。
因此，如果出现上述问题，请使用
options.lrzOption 选项，限制图片的最大宽高，可以有效的降低浏览器的压力，但副作用是会大大的降低图片的质量。