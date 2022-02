Parse any valid PostgreSQL query in your browser using Javascript!

This builds a pure Javascript port of libpg_query using emscripten, that allows you to parse SQL in the browser into the PostgreSQL parse tree.

Example use cases might include automatically checking for bad query patterns (e.g. LIMIT/OFFSET), understanding which tables a query references, or using structural pg_dump output to produce a schema diagram on the fly.

Usage (Plain JS)

< script src = "https://unpkg.com/pg-query-emscripten" > </ script > < script > console .log(PgQuery.parse( "SELECT 1" )); </ script >

Usage (npm)

npm install pg-query-emscripten --save

Then import using your favorite tool, e.g.

import PgQuery from 'pg-query-emscripten' ; console .log(PgQuery.parse( "SELECT 1" ));

Author

LICENSE

Copyright (c) 2018 Lukas Fittl

Licensed under the MIT License.