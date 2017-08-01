PostgresQL error constants for use with Node.js. Use these to avoid code like
if (err.code === '23505') and instead write
if (err.code === UNIQUE_VIOLATION).
npm install --save pg-error-constants
const { UNIQUE_VIOLATION } = require('pg-error-constants')
// ...
.catch((err) => {
if (err.code === UNIQUE_VIOLATION && err.constraint === 'user_name_key') {
throw new UserError('That name is already taken')
}
throw err
})
|Error Code
|Constant name
|Class 00 — Successful Completion
|00000
|SUCCESSFUL_COMPLETION
|Class 01 — Warning
|01000
|WARNING
|0100C
|DYNAMIC_RESULT_SETS_RETURNED
|01008
|IMPLICIT_ZERO_BIT_PADDING
|01003
|NULL_VALUE_ELIMINATED_IN_SET_FUNCTION
|01007
|PRIVILEGE_NOT_GRANTED
|01006
|PRIVILEGE_NOT_REVOKED
|01004
|STRING_DATA_RIGHT_TRUNCATION
|01P01
|DEPRECATED_FEATURE
|Class 02 — No Data (this is also a warning class per the SQL standard)
|02000
|NO_DATA
|02001
|NO_ADDITIONAL_DYNAMIC_RESULT_SETS_RETURNED
|Class 03 — SQL Statement Not Yet Complete
|03000
|SQL_STATEMENT_NOT_YET_COMPLETE
|Class 08 — Connection Exception
|08000
|CONNECTION_EXCEPTION
|08003
|CONNECTION_DOES_NOT_EXIST
|08006
|CONNECTION_FAILURE
|08001
|SQLCLIENT_UNABLE_TO_ESTABLISH_SQLCONNECTION
|08004
|SQLSERVER_REJECTED_ESTABLISHMENT_OF_SQLCONNECTION
|08007
|TRANSACTION_RESOLUTION_UNKNOWN
|08P01
|PROTOCOL_VIOLATION
|Class 09 — Triggered Action Exception
|09000
|TRIGGERED_ACTION_EXCEPTION
|Class 0A — Feature Not Supported
|0A000
|FEATURE_NOT_SUPPORTED
|Class 0B — Invalid Transaction Initiation
|0B000
|INVALID_TRANSACTION_INITIATION
|Class 0F — Locator Exception
|0F000
|LOCATOR_EXCEPTION
|0F001
|INVALID_LOCATOR_SPECIFICATION
|Class 0L — Invalid Grantor
|0L000
|INVALID_GRANTOR
|0LP01
|INVALID_GRANT_OPERATION
|Class 0P — Invalid Role Specification
|0P000
|INVALID_ROLE_SPECIFICATION
|Class 0Z — Diagnostics Exception
|0Z000
|DIAGNOSTICS_EXCEPTION
|0Z002
|STACKED_DIAGNOSTICS_ACCESSED_WITHOUT_ACTIVE_HANDLER
|Class 20 — Case Not Found
|20000
|CASE_NOT_FOUND
|Class 21 — Cardinality Violation
|21000
|CARDINALITY_VIOLATION
|Class 22 — Data Exception
|22000
|DATA_EXCEPTION
|2202E
|ARRAY_SUBSCRIPT_ERROR
|22021
|CHARACTER_NOT_IN_REPERTOIRE
|22008
|DATETIME_FIELD_OVERFLOW
|22012
|DIVISION_BY_ZERO
|22005
|ERROR_IN_ASSIGNMENT
|2200B
|ESCAPE_CHARACTER_CONFLICT
|22022
|INDICATOR_OVERFLOW
|22015
|INTERVAL_FIELD_OVERFLOW
|2201E
|INVALID_ARGUMENT_FOR_LOGARITHM
|22014
|INVALID_ARGUMENT_FOR_NTILE_FUNCTION
|22016
|INVALID_ARGUMENT_FOR_NTH_VALUE_FUNCTION
|2201F
|INVALID_ARGUMENT_FOR_POWER_FUNCTION
|2201G
|INVALID_ARGUMENT_FOR_WIDTH_BUCKET_FUNCTION
|22018
|INVALID_CHARACTER_VALUE_FOR_CAST
|22007
|INVALID_DATETIME_FORMAT
|22019
|INVALID_ESCAPE_CHARACTER
|2200D
|INVALID_ESCAPE_OCTET
|22025
|INVALID_ESCAPE_SEQUENCE
|22P06
|NONSTANDARD_USE_OF_ESCAPE_CHARACTER
|22010
|INVALID_INDICATOR_PARAMETER_VALUE
|22023
|INVALID_PARAMETER_VALUE
|2201B
|INVALID_REGULAR_EXPRESSION
|2201W
|INVALID_ROW_COUNT_IN_LIMIT_CLAUSE
|2201X
|INVALID_ROW_COUNT_IN_RESULT_OFFSET_CLAUSE
|22009
|INVALID_TIME_ZONE_DISPLACEMENT_VALUE
|2200C
|INVALID_USE_OF_ESCAPE_CHARACTER
|2200G
|MOST_SPECIFIC_TYPE_MISMATCH
|22004
|NULL_VALUE_NOT_ALLOWED
|22002
|NULL_VALUE_NO_INDICATOR_PARAMETER
|22003
|NUMERIC_VALUE_OUT_OF_RANGE
|22026
|STRING_DATA_LENGTH_MISMATCH
|22001
|STRING_DATA_RIGHT_TRUNCATION
|22011
|SUBSTRING_ERROR
|22027
|TRIM_ERROR
|22024
|UNTERMINATED_C_STRING
|2200F
|ZERO_LENGTH_CHARACTER_STRING
|22P01
|FLOATING_POINT_EXCEPTION
|22P02
|INVALID_TEXT_REPRESENTATION
|22P03
|INVALID_BINARY_REPRESENTATION
|22P04
|BAD_COPY_FILE_FORMAT
|22P05
|UNTRANSLATABLE_CHARACTER
|2200L
|NOT_AN_XML_DOCUMENT
|2200M
|INVALID_XML_DOCUMENT
|2200N
|INVALID_XML_CONTENT
|2200S
|INVALID_XML_COMMENT
|2200T
|INVALID_XML_PROCESSING_INSTRUCTION
|Class 23 — Integrity Constraint Violation
|23000
|INTEGRITY_CONSTRAINT_VIOLATION
|23001
|RESTRICT_VIOLATION
|23502
|NOT_NULL_VIOLATION
|23503
|FOREIGN_KEY_VIOLATION
|23505
|UNIQUE_VIOLATION
|23514
|CHECK_VIOLATION
|23P01
|EXCLUSION_VIOLATION
|Class 24 — Invalid Cursor State
|24000
|INVALID_CURSOR_STATE
|Class 25 — Invalid Transaction State
|25000
|INVALID_TRANSACTION_STATE
|25001
|ACTIVE_SQL_TRANSACTION
|25002
|BRANCH_TRANSACTION_ALREADY_ACTIVE
|25008
|HELD_CURSOR_REQUIRES_SAME_ISOLATION_LEVEL
|25003
|INAPPROPRIATE_ACCESS_MODE_FOR_BRANCH_TRANSACTION
|25004
|INAPPROPRIATE_ISOLATION_LEVEL_FOR_BRANCH_TRANSACTION
|25005
|NO_ACTIVE_SQL_TRANSACTION_FOR_BRANCH_TRANSACTION
|25006
|READ_ONLY_SQL_TRANSACTION
|25007
|SCHEMA_AND_DATA_STATEMENT_MIXING_NOT_SUPPORTED
|25P01
|NO_ACTIVE_SQL_TRANSACTION
|25P02
|IN_FAILED_SQL_TRANSACTION
|Class 26 — Invalid SQL Statement Name
|26000
|INVALID_SQL_STATEMENT_NAME
|Class 27 — Triggered Data Change Violation
|27000
|TRIGGERED_DATA_CHANGE_VIOLATION
|Class 28 — Invalid Authorization Specification
|28000
|INVALID_AUTHORIZATION_SPECIFICATION
|28P01
|INVALID_PASSWORD
|Class 2B — Dependent Privilege Descriptors Still Exist
|2B000
|DEPENDENT_PRIVILEGE_DESCRIPTORS_STILL_EXIST
|2BP01
|DEPENDENT_OBJECTS_STILL_EXIST
|Class 2D — Invalid Transaction Termination
|2D000
|INVALID_TRANSACTION_TERMINATION
|Class 2F — SQL Routine Exception
|2F000
|SQL_ROUTINE_EXCEPTION
|2F005
|FUNCTION_EXECUTED_NO_RETURN_STATEMENT
|2F002
|MODIFYING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED
|2F003
|PROHIBITED_SQL_STATEMENT_ATTEMPTED
|2F004
|READING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED
|Class 34 — Invalid Cursor Name
|34000
|INVALID_CURSOR_NAME
|Class 38 — External Routine Exception
|38000
|EXTERNAL_ROUTINE_EXCEPTION
|38001
|CONTAINING_SQL_NOT_PERMITTED
|38002
|MODIFYING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED
|38003
|PROHIBITED_SQL_STATEMENT_ATTEMPTED
|38004
|READING_SQL_DATA_NOT_PERMITTED
|Class 39 — External Routine Invocation Exception
|39000
|EXTERNAL_ROUTINE_INVOCATION_EXCEPTION
|39001
|INVALID_SQLSTATE_RETURNED
|39004
|NULL_VALUE_NOT_ALLOWED
|39P01
|TRIGGER_PROTOCOL_VIOLATED
|39P02
|SRF_PROTOCOL_VIOLATED
|Class 3B — Savepoint Exception
|3B000
|SAVEPOINT_EXCEPTION
|3B001
|INVALID_SAVEPOINT_SPECIFICATION
|Class 3D — Invalid Catalog Name
|3D000
|INVALID_CATALOG_NAME
|Class 3F — Invalid Schema Name
|3F000
|INVALID_SCHEMA_NAME
|Class 40 — Transaction Rollback
|40000
|TRANSACTION_ROLLBACK
|40002
|TRANSACTION_INTEGRITY_CONSTRAINT_VIOLATION
|40001
|SERIALIZATION_FAILURE
|40003
|STATEMENT_COMPLETION_UNKNOWN
|40P01
|DEADLOCK_DETECTED
|Class 42 — Syntax Error or Access Rule Violation
|42000
|SYNTAX_ERROR_OR_ACCESS_RULE_VIOLATION
|42601
|SYNTAX_ERROR
|42501
|INSUFFICIENT_PRIVILEGE
|42846
|CANNOT_COERCE
|42803
|GROUPING_ERROR
|42P20
|WINDOWING_ERROR
|42P19
|INVALID_RECURSION
|42830
|INVALID_FOREIGN_KEY
|42602
|INVALID_NAME
|42622
|NAME_TOO_LONG
|42939
|RESERVED_NAME
|42804
|DATATYPE_MISMATCH
|42P18
|INDETERMINATE_DATATYPE
|42P21
|COLLATION_MISMATCH
|42P22
|INDETERMINATE_COLLATION
|42809
|WRONG_OBJECT_TYPE
|42703
|UNDEFINED_COLUMN
|42883
|UNDEFINED_FUNCTION
|42P01
|UNDEFINED_TABLE
|42P02
|UNDEFINED_PARAMETER
|42704
|UNDEFINED_OBJECT
|42701
|DUPLICATE_COLUMN
|42P03
|DUPLICATE_CURSOR
|42P04
|DUPLICATE_DATABASE
|42723
|DUPLICATE_FUNCTION
|42P05
|DUPLICATE_PREPARED_STATEMENT
|42P06
|DUPLICATE_SCHEMA
|42P07
|DUPLICATE_TABLE
|42712
|DUPLICATE_ALIAS
|42710
|DUPLICATE_OBJECT
|42702
|AMBIGUOUS_COLUMN
|42725
|AMBIGUOUS_FUNCTION
|42P08
|AMBIGUOUS_PARAMETER
|42P09
|AMBIGUOUS_ALIAS
|42P10
|INVALID_COLUMN_REFERENCE
|42611
|INVALID_COLUMN_DEFINITION
|42P11
|INVALID_CURSOR_DEFINITION
|42P12
|INVALID_DATABASE_DEFINITION
|42P13
|INVALID_FUNCTION_DEFINITION
|42P14
|INVALID_PREPARED_STATEMENT_DEFINITION
|42P15
|INVALID_SCHEMA_DEFINITION
|42P16
|INVALID_TABLE_DEFINITION
|42P17
|INVALID_OBJECT_DEFINITION
|Class 44 — WITH CHECK OPTION Violation
|44000
|WITH_CHECK_OPTION_VIOLATION
|Class 53 — Insufficient Resources
|53000
|INSUFFICIENT_RESOURCES
|53100
|DISK_FULL
|53200
|OUT_OF_MEMORY
|53300
|TOO_MANY_CONNECTIONS
|53400
|CONFIGURATION_LIMIT_EXCEEDED
|Class 54 — Program Limit Exceeded
|54000
|PROGRAM_LIMIT_EXCEEDED
|54001
|STATEMENT_TOO_COMPLEX
|54011
|TOO_MANY_COLUMNS
|54023
|TOO_MANY_ARGUMENTS
|Class 55 — Object Not In Prerequisite State
|55000
|OBJECT_NOT_IN_PREREQUISITE_STATE
|55006
|OBJECT_IN_USE
|55P02
|CANT_CHANGE_RUNTIME_PARAM
|55P03
|LOCK_NOT_AVAILABLE
|Class 57 — Operator Intervention
|57000
|OPERATOR_INTERVENTION
|57014
|QUERY_CANCELED
|57P01
|ADMIN_SHUTDOWN
|57P02
|CRASH_SHUTDOWN
|57P03
|CANNOT_CONNECT_NOW
|57P04
|DATABASE_DROPPED
|Class 58 — System Error (errors external to PostgreSQL itself)
|58000
|SYSTEM_ERROR
|58030
|IO_ERROR
|58P01
|UNDEFINED_FILE
|58P02
|DUPLICATE_FILE
|Class F0 — Configuration File Error
|F0000
|CONFIG_FILE_ERROR
|F0001
|LOCK_FILE_EXISTS
|Class HV — Foreign Data Wrapper Error (SQL/MED)
|HV000
|FDW_ERROR
|HV005
|FDW_COLUMN_NAME_NOT_FOUND
|HV002
|FDW_DYNAMIC_PARAMETER_VALUE_NEEDED
|HV010
|FDW_FUNCTION_SEQUENCE_ERROR
|HV021
|FDW_INCONSISTENT_DESCRIPTOR_INFORMATION
|HV024
|FDW_INVALID_ATTRIBUTE_VALUE
|HV007
|FDW_INVALID_COLUMN_NAME
|HV008
|FDW_INVALID_COLUMN_NUMBER
|HV004
|FDW_INVALID_DATA_TYPE
|HV006
|FDW_INVALID_DATA_TYPE_DESCRIPTORS
|HV091
|FDW_INVALID_DESCRIPTOR_FIELD_IDENTIFIER
|HV00B
|FDW_INVALID_HANDLE
|HV00C
|FDW_INVALID_OPTION_INDEX
|HV00D
|FDW_INVALID_OPTION_NAME
|HV090
|FDW_INVALID_STRING_LENGTH_OR_BUFFER_LENGTH
|HV00A
|FDW_INVALID_STRING_FORMAT
|HV009
|FDW_INVALID_USE_OF_NULL_POINTER
|HV014
|FDW_TOO_MANY_HANDLES
|HV001
|FDW_OUT_OF_MEMORY
|HV00P
|FDW_NO_SCHEMAS
|HV00J
|FDW_OPTION_NAME_NOT_FOUND
|HV00K
|FDW_REPLY_HANDLE
|HV00Q
|FDW_SCHEMA_NOT_FOUND
|HV00R
|FDW_TABLE_NOT_FOUND
|HV00L
|FDW_UNABLE_TO_CREATE_EXECUTION
|HV00M
|FDW_UNABLE_TO_CREATE_REPLY
|HV00N
|FDW_UNABLE_TO_ESTABLISH_CONNECTION
|Class P0 — PL/pgSQL Error
|P0000
|PLPGSQL_ERROR
|P0001
|RAISE_EXCEPTION
|P0002
|NO_DATA_FOUND
|P0003
|TOO_MANY_ROWS
|Class XX — Internal Error
|XX000
|INTERNAL_ERROR
|XX001
|DATA_CORRUPTED
|XX002
|INDEX_CORRUPTED