PG Error Constants

PostgresQL error constants for use with Node.js. Use these to avoid code like if (err.code === '23505') and instead write if (err.code === UNIQUE_VIOLATION) .

Installation

npm install --save pg-error-constants

Usage

const { UNIQUE_VIOLATION } = require ( 'pg-error-constants' ) .catch( ( err ) => { if (err.code === UNIQUE_VIOLATION && err.constraint === 'user_name_key' ) { throw new UserError( 'That name is already taken' ) } throw err })

Constants