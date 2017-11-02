Библиотека для склонения падежей русских имен, фамилий и отчеств.
Используйте npm:
npm install petrovich
Используйте bower:
bower install petrovich
Или вручную. Ссылка: petrovich.min.js
В браузере:
<script src="/path/to/petrovich/dist/petrovich.min.js"></script>
В NodeJS:
var petrovich = require('petrovich');
Петровича можно использовать двумя способами.
// создаем объект person, содержащий параметр gender
// и хотя бы один из параметров first, middle и last
var person = {
gender: 'male',
first: 'Петр',
last: 'Чайковский'
};
// вызываем Петровича как функцию, указав падеж:
petrovich(person, 'dative');
// вернет копию объекта:
// {gender: 'male', first: 'Петру', last: 'Чайковскому'}
Если указано отчество, можно опустить пол, он определится автоматически:
var person = {
first: 'Петр',
middle: 'Ильич',
last: 'Чайковский'
};
petrovich(person, 'dative');
// вернет:
// {first: 'Петру', middle: 'Ильичу', last: 'Чайковскому', gender: 'male'}
// Петрович обладает цепочкой методов вида petrovich[gender][nametype][case]:
petrovich.male.first.genitive('Андрей') // вернет "Андрея"
petrovich.female.last.accusative('Иванова') // вернет "Иванову"
Петрович может определить пол по отчеству, используя простое правило:
petrovich.detect_gender('Иванович') // вернет 'male'
petrovich.detect_gender('Ильинична') // вернет 'female'
petrovich.detect_gender('Блаблабла') // вернет 'androgynous'
Пол может иметь одно из следующих значений:
Типы имени:
Падежи:
Два ключевых файла проекта:
Правила включаются в модуль в процессе сборки (см. ниже).
В проекте используется следующие инструменты:
Установка инструментов:
sudo npm install -g grunt-cli
sudo npm install -g jasmine-node
Клонирование репозитория:
git clone https://github.com/petrovich/petrovich-js.git
Установка локальных модулей:
npm install
Тесты находятся в директории
tests/spec/. Запуск тестов:
jasmine-node tests/spec/
# или просто:
npm test
Сборка проекта в директорию dist (включает rules.json в petrovich.js и создает минифицированную копию последнего)
grunt build