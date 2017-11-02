Petrovich

Библиотека для склонения падежей русских имен, фамилий и отчеств.

Установка

Для NodeJS

Используйте npm:

npm install petrovich

Для браузера

Используйте bower:

bower install petrovich

Или вручную. Ссылка: petrovich.min.js

Подключение

В браузере:

< script src = "/path/to/petrovich/dist/petrovich.min.js" > </ script >

В NodeJS:

var petrovich = require ( 'petrovich' );

Использование

Петровича можно использовать двумя способами.

Первый вариант

var person = { gender : 'male' , first : 'Петр' , last : 'Чайковский' }; petrovich(person, 'dative' );

Если указано отчество, можно опустить пол, он определится автоматически:

var person = { first : 'Петр' , middle : 'Ильич' , last : 'Чайковский' }; petrovich(person, 'dative' );

Второй вариант использования

petrovich.male.first.genitive( 'Андрей' ) petrovich.female.last.accusative( 'Иванова' )

Авто определение пола по отчеству

Петрович может определить пол по отчеству, используя простое правило:

мужские имена заканчиваются на "-ич",

женские - на "-на",

все остальное определяется как "androgynous".

petrovich.detect_gender( 'Иванович' ) petrovich.detect_gender( 'Ильинична' ) petrovich.detect_gender( 'Блаблабла' )

Cписок параметров и их возможных значений

Пол может иметь одно из следующих значений:

male - мужской,

female - женский,

androgynous - неопределенный.

Типы имени:

first - имя,

last - фамилия,

middle - отчество.

Падежи:

nominative - именительный (кто? что?)

genitive - родительный (кого? чего?)

dative - дательный (кому? чему?)

accusative - винительный (кого? что?)

instrumental - творительный (кем? чем?)

prepositional - предложный (о ком? о чем?)

Разработчику

Два ключевых файла проекта:

petrovich.js - содержит собственно модуль,

rules.json - содержит правила склонений, которые берутся из этого репозитория.

Правила включаются в модуль в процессе сборки (см. ниже).

В проекте используется следующие инструменты:

Grunt для автоматизации сборки,

Jasmine для тестирования.

Установка инструментов:

sudo npm install -g grunt-cli sudo npm install -g jasmine-node

Клонирование репозитория:

git clone https://github.com/petrovich/petrovich-js.git

Установка локальных модулей:

npm install

Тесты находятся в директории tests/spec/ . Запуск тестов:

jasmine-node tests/spec/ npm test

Сборка проекта в директорию dist (включает rules.json в petrovich.js и создает минифицированную копию последнего)