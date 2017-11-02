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petrovich

by petrovich
0.2.1 (see all)

JS library to inflect Russian first, last, and middle names.

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

664

GitHub Stars

288

Maintenance

Last Commit

4yrs ago

Contributors

4

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Petrovich

Библиотека для склонения падежей русских имен, фамилий и отчеств.

Установка

Для NodeJS

Используйте npm:

npm install petrovich

Для браузера

Используйте bower:

bower install petrovich

Или вручную. Ссылка: petrovich.min.js

Подключение

В браузере:

<script src="/path/to/petrovich/dist/petrovich.min.js"></script>

В NodeJS:

var petrovich = require('petrovich');

Использование

Петровича можно использовать двумя способами.

Первый вариант

// создаем объект person, содержащий параметр gender
// и хотя бы один из параметров first, middle и last
var person = {
 gender: 'male',
 first: 'Петр',
 last: 'Чайковский'
};
// вызываем Петровича как функцию, указав падеж:
petrovich(person, 'dative');
// вернет копию объекта:
// {gender: 'male', first: 'Петру', last: 'Чайковскому'}

Если указано отчество, можно опустить пол, он определится автоматически:

var person = {
 first: 'Петр',
 middle: 'Ильич',
 last: 'Чайковский'
};
petrovich(person, 'dative');
// вернет:
// {first: 'Петру', middle: 'Ильичу', last: 'Чайковскому', gender: 'male'}

Второй вариант использования

// Петрович обладает цепочкой методов вида petrovich[gender][nametype][case]:
petrovich.male.first.genitive('Андрей') // вернет "Андрея"
petrovich.female.last.accusative('Иванова') // вернет "Иванову"

Авто определение пола по отчеству

Петрович может определить пол по отчеству, используя простое правило:

  • мужские имена заканчиваются на "-ич",
  • женские - на "-на",
  • все остальное определяется как "androgynous".
petrovich.detect_gender('Иванович') // вернет 'male'
petrovich.detect_gender('Ильинична') // вернет 'female'
petrovich.detect_gender('Блаблабла') // вернет 'androgynous'

Cписок параметров и их возможных значений

Пол может иметь одно из следующих значений:

  • male - мужской,
  • female - женский,
  • androgynous - неопределенный.

Типы имени:

  • first - имя,
  • last - фамилия,
  • middle - отчество.

Падежи:

  • nominative - именительный (кто? что?)
  • genitive - родительный (кого? чего?)
  • dative - дательный (кому? чему?)
  • accusative - винительный (кого? что?)
  • instrumental - творительный (кем? чем?)
  • prepositional - предложный (о ком? о чем?)

Разработчику

Два ключевых файла проекта:

  • petrovich.js - содержит собственно модуль,
  • rules.json - содержит правила склонений, которые берутся из этого репозитория.

Правила включаются в модуль в процессе сборки (см. ниже).

В проекте используется следующие инструменты:

  • Grunt для автоматизации сборки,
  • Jasmine для тестирования.

Установка инструментов:

sudo npm install -g grunt-cli
sudo npm install -g jasmine-node

Клонирование репозитория:

git clone https://github.com/petrovich/petrovich-js.git

Установка локальных модулей:

npm install

Тесты находятся в директории tests/spec/. Запуск тестов:

jasmine-node tests/spec/
# или просто:
npm test

Сборка проекта в директорию dist (включает rules.json в petrovich.js и создает минифицированную копию последнего)

grunt build

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