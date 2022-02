percentile

Calculate a percentile for given array of values.

Install

npm install percentile

Usage

const percentile = require ( "percentile" ); console .log(percentile( 80 , [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ])); const percentile = require ( "percentile" ); const result = percentile( 80 , [ { val : 1 }, { val : 2 }, { val : 3 }, { val : 4 }, { val : 5 }, { val : 6 }, { val : 7 }, { val : 8 }, { val : 9 }, { val : 10 } ], item => item.val ); console .log(result); const percentile = require ( "percentile" ); const result = percentile( [ 70 , 80 , 90 ], [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ] ); console .log(result);

Notes

Non-numeric (NaN) values are treated as the smallest values, Eg percentile(50, [ 5, 2, NaN]) === 2

