peercast

torrent-stream + chromecast

npm install -g peercast

Usage

Be on the same wifi as your chromecast and do

peercast magnet:?xt=urn:btih:99feae0a05c6a5dd9af939ffce5ca9b0d16f31b0

Currently this does not do any transcoding so the torrent should be mp4 (or whatever chromecast supports)

Programmatic usage

var peercast = require ( 'peercast' ) var engine = peercast(torrentOrMagnetLink) engine.on( 'chromecast-status' , function ( status ) { console .log( 'chromecast status: %s' , status.playerState) }) engine.on( 'chromecast-playing' , function ( file ) { console .log( 'chromcast is playing %s' , file.name) })

License

MIT