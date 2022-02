pdfh5.js 基于pdf.js和jQuery,web/h5/移动端PDF预览手势缩放插件。

更新信息

2021.12.31 更新: 更新jQuery版本

pdfh5在线预览 (建议使用谷歌浏览器F12手机模式打开预览)

1 .引入css

<link rel= "stylesheet" href= "css/pdfh5.css" />

2 .创建 div

<div id= "demo" > </ div >

3.依次引入 js (需引用本项目的 js ,不要引用官方的 pdf .js , jquery 可以引用其它版的)

<script src= "js/pdf.js" type= "text/javascript" charset= "utf-8" > </ script > < script src = "js/pdf.worker.js" type = "text/javascript" charset = "utf-8" > </ script > < script src = "js/jquery-2.1.1.min.js" type = "text/javascript" charset = "utf-8" > </ script > < script src = "js/pdfh5.js" type = "text/javascript" charset = "utf-8" > </ script >

4 .实例化

var pdfh5 = new Pdfh5( '#demo' , { pdfurl : "./default.pdf" });

1 .安装

npm install pdfh5

2 .使用

<template> < div id = "app" > < div id = "demo" > </ div > </ div > </ template > < script > import Pdfh5 from "pdfh5" ; export default { name : 'App' , data() { return { pdfh5 : null }; }, mounted() { this .pdfh5 = new Pdfh5( "#demo" , { pdfurl : "../../static/test.pdf" }); this .pdfh5.on( "complete" , function ( status, msg, time ) { console .log( "状态:" + status + ",信息:" + msg + ",耗时:" + time + "毫秒,总页数:" + this .totalNum) }) } } </ script > < style > @ import "pdfh5/css/pdfh5.css" ; *{ padding : 0 ; margin : 0 ; } html , body , #app { width : 100% ; height : 100% ; } </ style >

注意:如果css引用报错的话,按下面的方式引用。

import Pdfh5 from "pdfh5" ; import "pdfh5/css/pdfh5.css" ;

API接口方法

实例化

pdfh5实例化的时候传两个参数,selector选择器,options配置项参数,会返回一个pdfh5实例对象,可以用来操作pdf,监听相关事件

var pdfh5 = new Pdfh5(selector, options);

参数名称 类型 取值 是否必须 作用 selector {String} - √ pdfh5的容器选择器 options {Object} - × pdfh5的配置项参数

options配置项参数列表

示例: 配置项参数 pdfurl

var pdfh5 = new Pdfh5( '#demo' , { pdfurl : "./default.pdf" });

参数名称 类型 取值 作用 pdfurl {String} - pdf地址 URIenable {Boolean} true、false, 默认false true开启地址栏file参数 data {Array(arraybuffer)} - pdf文件流 ,与pdfurl二选一(二进制PDF数据。使用类型化数组(Uint8Array)可以提高内存使用率。如果PDF数据是BASE64编码的,请先使用atob()将其转换为二进制字符串。) renderType {String} "canvas"、"svg",默认"canvas" pdf渲染模式 pageNum {Boolean} true、false, 默认true 是否显示左上角页码 backTop {Boolean} true、false, 默认true 是否显示右下角回到顶部按钮 lazy {Boolean} true、false, 默认false 是否开启懒加载(实际是延迟加载图片,即屏幕滚动到pdf位置时加载图片) maxZoom {Number} 最大倍数3 手势缩放最大倍数 scale {Number} 最大比例5,默认1.5 pdf渲染的比例 scrollEnable {Boolean} true、false, 默认true 是否允许pdf滚动 zoomEnable {Boolean} true、false, 默认true 是否允许pdf手势缩放 cMapUrl {String} 默认"https://www.gjtool.cn/cmaps/" 解析pdf时,特殊情况下显示完整字体的cmaps文件夹路径,例如 cMapUrl:"https://unpkg.com/pdfjs-dist@2.0.943/cmaps/" limit {Number} 默认0 限制pdf加载最大页数 logo {Object} {src:"pdfh5.png",x:10,y:10,width:40,height:40}src水印图片路径(建议使用png透明图片),width水印宽度,height水印高度,以每页pdf左上角为0点,x、y为偏移值。 默认false 给每页pdf添加水印logo(canvas模式下使用) goto {Number} 默认0 加载pdf跳转到第几页 textLayer {Boolean} true、false, 默认false 是否开启textLayer,可以复制文本(canvas模式下使用)【处于测试阶段,位置偏移严重】 background {Object} {color:"#fff",image:"url('pdfh5.png')",repeat:"no-repeat",position:"left top",size:"40px 40px"},和css的background属性语法相同,默认false 是否开启背景图模式

以下属性可选

参数名称 类型 取值 作用 httpHeaders {Object} 默认空 设置httpHeaders信息 withCredentials {Boolean} 默认false 是否使用cookie或授权标头之类的凭据发出跨站点访问 password {String} 默认空 用于访问有密码的PDF stopAtErrors {Boolean} 默认false 当无法成功解析关联的PDF数据时,停止解析 disableFontFace {Boolean} 默认false 默认情况下,字体会转换为OpenType字体,并通过字体规则来加载。如果禁用,字体将使用内置的字体渲染器渲染。 disableRange {Boolean} 默认false 禁用范围请求加载PDF文件。启用后,如果服务器支持部分内容请求,则将以块的形式获取PDF。 disableStream {Boolean} 默认false 禁用流式传输PDF文件数据。默认情况下,PDF.js尝试加载成块的PDF。 disableAutoFetch {Boolean} 默认false 禁用PDF文件数据的预取。启用范围请求后,即使不需要显示当前页面,PDF.js也会自动继续获取更多数据。默认值为“ false”。注意:还必须禁用流传输disableStream

$.ajax({ url : "https://www.gjtool.cn/pdfh5/git.pdf" , type : "get" , mimeType : 'text/plain; charset=x-user-defined' , success : function ( data ) { var pdfh5 = new Pdfh5( '#demo' , { data : data }); } });

$.ajax({ url : "https://www.gjtool.cn/pdfh5/git.pdf" , type : "get" , mimeType : 'text/plain; charset=x-user-defined' , success : function ( data ) { var rawLength = data.length; var array = new Uint8Array ( new ArrayBuffer (rawLength)); for (i = 0 ; i < rawLength; i++) { array[i] = data.charCodeAt(i) & 0xff ; } var pdfh5 = new Pdfh5( '#demo' , { data : array }); } });

$.ajax({ url : "https://www.gjtool.cn/pdfh5/git.pdf" , type : "get" , mimeType : 'text/plain; charset=x-user-defined' , success : function ( data ) { var rawLength = data.length; var array = []; for (i = 0 ; i < rawLength; i++) { array.push(data.charCodeAt(i) & 0xff ); } var pdfh5 = new Pdfh5( '#demo' , { data : array }); } });

axios示例

axios.get( "https://www.gjtool.cn/pdfh5/git.pdf" ,{ responseType : "arraybuffer" }).then( res => { this .pdfh5 = new Pdfh5( '#demo' , { data : res.data }); })

base64码加载示例

let pdfBase64 = "adfxcvadfasdfxxxxx" ; new Pdfh5( '#demo' , { pdfurl : "data:application/pdf;base64," +pdfBase64, });

methods 方法列表

示例: 是否允许pdf滚动

pdfh5.scrollEnable( true ) pdfh5.scrollEnable( false )

方法名 传参 传参取值 作用 scrollEnable {Boolean} true、false, 默认true 是否允许pdf滚动(需要在pdf加载完成后使用) zoomEnable {Boolean} true、false, 默认true 是否允许pdf手势缩放(需要在pdf加载完成后使用) show {Function} 带一个回调函数 pdfh5显示 hide {Function} 带一个回调函数 pdfh5隐藏 reset {Function} 带一个回调函数 pdfh5还原 destroy {Function} 带一个回调函数 pdfh5销毁 on {String, Function} String:监听的事件名,Function:监听的事件回调 on方法监听所有事件 goto {Number} Number:要跳转的pdf页数 pdf跳转到第几页(pdf加载完成后使用) download {String, Function} String:下载pdf的名称,默认download.pdf,Function:下载完成后的回调 下载pdf

示例: 监听pdf准备开始渲染,此时可以拿到pdf总页数

pdfh5.on( "ready" , function ( ) { console .log( "总页数:" + this .totalNum) })

事件名 回调 作用 init {Function} 监听pdfh5开始初始化 ready {Function} 监听pdf准备开始渲染,此时可以拿到pdf总页数 error {Function(msg,time))} 监听加载失败,msg信息,time耗时 success {Function(msg,time))} 监听pdf渲染成功,msg信息,time耗时 complete {Function(status, msg, time)} 监听pdf加载完成事件,加载失败、渲染成功都会触发。status有两种状态success和error render {Function(currentNum, time, currentPageDom)} 监听pdf渲染过程,currentPageDom当前加载的pdf的dom,currentNum当前加载的pdf页数, zoom {Function(scale)} 监听pdf缩放,scale缩放比例 scroll {Function(scrollTop,currentNum)} 监听pdf滚动,scrollTop滚动条高度,currentNum当前页码 backTop {Function} 监听回到顶部按钮的点击事件回调 zoomEnable {Function(flag)} 监听允许缩放,flag:true,false scrollEnable {Function(flag)} 监听允许滚动,flag:true,false show {Function} 监听pdfh5显示 hide {Function} 监听pdfh5隐藏 reset {Function} 监听pdfh5还原 destroy {Function} 监听pdfh5销毁

