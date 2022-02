A nodejs module for converting pdf into image file

Dependencies

GraphicsMagick

Note: Windows users, please be sure GraphicsMagick and Ghostscript are installed (see https://stackoverflow.com/questions/18733695/cimg-error-gm-exe-is-not-recognized-as-an-internal-or-external-command/45783910#45783910 for details) - then it works fine on Windows.

Installation

$ [sudo] npm install pdf2img

Usage

var fs = require ( 'fs' ); var path = require ( 'path' ); var pdf2img = require ( 'pdf2img' ); var input = __dirname + '/test.pdf' ; pdf2img.setOptions({ type : 'png' , size : 1024 , density : 600 , outputdir : __dirname + path.sep + 'output' , outputname : 'test' , page : null , quality : 100 }); pdf2img.convert(input, function ( err, info ) { if (err) console .log(err) else console .log(info); });

It will return array of splitted and converted image files.

{ result : 'success' , message : [ { page : 1 , name : 'test_1.jpg' , size : 17.275 , path : '/output/test_1.jpg' }, { page : 2 , name : 'test_2.jpg' , size : 24.518 , path : '/output/test_2.jpg' }, { page : 3 , name : 'test_3.jpg' , size : 24.055 , path : '/output/test_3.jpg' } ] }

Maintainer

Fitra Aditya

License

MIT