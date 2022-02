Generate a base64 from pdf path or url.

About

It was all about converting the pdf into base64 string

Getting Started

Install

npm i -S pdf-to-base64

const pdf2base64 = require ( 'pdf-to-base64' ); pdf2base64( "test/sample.pdf" ) .then( ( response ) => { console .log(response); } ) .catch( ( error ) => { console .log(error); } )

const pdf2base64 = require ( 'pdf-to-base64' ); pdf2base64( "http://www.africau.edu/images/default/sample.pdf" ) .then( ( response ) => { console .log(response); } ) .catch( ( error ) => { console .log(error); } )

LICENSE

MIT