Description

This node.js library can merge multiple PDF documents, or parts of them, to one new PDF document. It's only dependency is pdfjs so it can run in any javascript-only environnement without any external dependencies.

This library is inspired by the PHP library PDFMerger and has a very similar API.

Installation

npm install --save pdf-merger-js

Code sample

const PDFMerger = require ( 'pdf-merger-js' ); var merger = new PDFMerger(); ( async ( ) => { merger.add( 'pdf1.pdf' ); merger.add( 'pdf2.pdf' , [ 2 ]); merger.add( 'pdf2.pdf' , [ 1 , 3 ]); merger.add( 'pdf2.pdf' , '4, 7, 8' ); merger.add( 'pdf3.pdf' , '1 to 2' ); merger.add( 'pdf3.pdf' , '3-4' ); await merger.save( 'merged.pdf' ); })();

Browser Sample - React

import PDFMerger from 'pdf-merger-js/browser' ; import React, { useEffect, useState } from 'react' ; const Merger = ( files ) => { const [mergedPdfUrl, setMergedPdfUrl] = useState(); useEffect( () => { const render = async () => { const merger = new PDFMerger(); for ( const file of files) { await merger.add(file) } const mergedPdf = await merger.saveAsBlob(); const url = URL.createObjectURL(mergedPdf); return setMergedPdfUrl(url); }; render().catch( ( err ) => { throw err; }); () => setMergedPdfUrl({}); }, [files, setMergedPdfUrl]); return !data ? ( <> Loading </> ) : ( < iframe height = {1000} src = { `${ mergedPdfUrl }`} title = 'pdf-viewer' width = '100%s' > </ iframe > ); };

Similar libraries